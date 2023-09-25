虛擬貨幣平台涉詐欺！香港將公布「持牌平台」名單

▲虛擬貨幣平台亂象頻傳，香港證監會決定加強管制。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐欺遭調查，香港證監會25日召開記者會，表示將公布4份虛擬資產平台名單，包括持牌平台名單、結業平台名單、被當作獲牌照平台名單，以及新增申請者名單。

證監會行政總裁梁鳳儀提到，除了4份虛擬資產平台名單，證監會還會發布一份專門針對可疑虛擬資產交易平台名單，協助公眾對本地無牌或可疑經營手法平台提高警覺，證監會網站將刊載有關名單，並考慮提供更多有關不受監管的虛擬資產平台資訊，讓公眾及早提高警覺。

梁鳳儀指出，證監會將聯合投資者及理財教育委員會推出一系列公眾宣傳活動，以提高大眾防騙意識，並透過傳媒、社交媒體、講座等，加強投資者教育，加深公眾對虛擬資產相關風險的詐騙行為認識。

梁鳳儀說，證監會又會加強情報搜集，對懷疑違法的交易平台進行跟進及採取法律行動，例如如涉詐騙將盡早交給警方處理，並鼓勵公眾就可疑活動透過證監會投訴表格作投訴。

梁鳳儀還說，證監會也將與警方探討設專門渠道，分享有關虛擬資產交易平台可疑活動及違規行為信息，並繼續與特區政府緊密合作，因應市場新趨勢，不時檢討監管制度。

梁鳳儀強調，騙局本身難事前偵測，公眾要高度警覺，要慎防高息陷阱，不要盡信網上KOL的推介，如要投資應使用受監管的虛擬資產平台。