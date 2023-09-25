饗食天堂Lalaport店今開幕　376個座位秒殺！業者：滿到雙十連假

▲台中饗食天堂Lalaport店今開幕376個座位秒殺，業者：滿到雙十連假。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中人引頸期盼的饗食天堂Lalaport店今天正式開幕迎客，地點位在南館3樓，是饗食天堂睽違12年再度於台中展店，占地414坪是台中最大分店，也是全台第二大分店。業者透露，今天訂位全滿，館內376個座位在9月初開放訂位當天就被秒殺，目前更是一路滿到雙十連假都是客滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲業者以東泉辣椒醬及大甲芋頭等食材入菜。（圖／記者游瓊華翻攝）



業者指出，開幕期間除了推出以台中人熱愛的東泉辣椒醬入菜的竹筍鮮菇燴東泉辣醬雞丁、香煎鱸魚佐蕈菇醬外，也有用在地食材大甲芋頭製作的香芋花壽司」、以及甜香誘人的芋泥奶酪、芋泥巴斯克、芋見蒙布朗，並獨家和台灣知名精釀啤酒「金色三麥」合作，提供限定款啤酒無限暢飲。

此外，更以台中餐飲標的東泉辣椒醬、太陽餅，做成風味獨特且只送不賣的「饗味台中巧克力」限量開幕禮，即日起至LaLaport台中店內消費單筆滿3000元才能獲得1份，每餐期限量100份，送完為止。

▲台中饗食天堂Lalaport店共有376個座位，是全台第二大分店。（圖／記者游瓊華翻攝）



饗賓餐旅旗下10個品牌共72家分店，另有饗帶走EATOGO外帶外送和饗在家電商平台，包括開飯川食堂27家、饗泰多11家、饗食天堂11家、果然匯及真珠各6家、旭集3家及小福利3家、饗饗2家、朵頤及饗 A Joy各1家。直至2023年12月底，預計將再展13家分店。