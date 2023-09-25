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糖尿病年奪去近萬國人生命　投醫甜心俱樂部指導健康飲食過中秋

▲南投醫院「甜心俱樂部」提醒糖尿病友健康飲食過中秋。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲南投醫院「甜心俱樂部」提醒糖尿病友健康飲食過中秋。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

糖尿病高居國內10大死因第5名，每年近萬國人因此死亡，若控制不當也恐引發慢性腎疾病、視網膜病變、腦中風、失明、肢體截肢等併發症；有鑑於糖尿病日常控制的重要性，衛福部南投醫院每季定期為糖尿病友及家屬舉辦相關課程及活動，協助病友一起「控糖」，也在中秋前夕提醒糖友健康飲食、平安慶佳節。

南投醫院21日辦理糖尿病病友會（甜心俱樂部）活動，邀請家醫科主任莊家銘分享糖尿病腎病變主題，指導糖友掌握4大治療重點：藥物與治療方法、掌握三餐飲食、注意生活習慣以及定期追蹤檢查，尤其糖尿病腎病變者切勿吃太鹹，且蛋白質也不要攝取過量。

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▲南投醫院「甜心俱樂部」提醒糖尿病友健康飲食過中秋。（圖／衛福部南投醫院提供）

院方也請護理師帶領糖友做運動、活絡身體筋骨，最後由營養師賴姵穎分享中秋佳節飲食「低糖、低鹽、低油、高纖」四要點，以避免不忌口而致熱量爆表；而市售月餅熱量普遍偏高，賴姵穎建議民眾在家不妨嘗試親手做月餅，如使用蒸熟方式進行加熱、製作「水晶月餅」，不需添加油及奶油，外觀晶瑩剔透、熱量也低。

▲南投醫院「甜心俱樂部」提醒糖尿病友健康飲食過中秋。（圖／衛福部南投醫院提供）

莊家銘表示，患者與糖尿病和平共處是長期且辛苦的戰役，除定期回診接受醫師、護理人員的專業指引，更需家屬或其他病友同儕的支持與陪伴；自我控制和健康管理也很重要，除按時服用藥物，每年也別忽略眼底、足部及腎臟功能相關檢查，若遇到生活及飲食相關問題，歡迎前往該院衛教中心諮詢。

依據國民健康署106至109年「國民營養健康狀況變遷調查」發現，18歲以上國人糖尿病盛行率為11.1%(男性12.4%；女性9.7%)，預估全國約有218.6萬人罹患糖尿病。

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