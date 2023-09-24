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中秋連假到來　台中市政府公布塞車路段「這裡最雷」

▲國道1號南、北雙向豐原大雅12/23將全封8小時。（圖／記者李忠憲攝）

▲中秋連假到來，台中市政府提醒用路人避開最易壅塞路段就是國1豐原至大雅路段，改走台74線接國4。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

今年中秋節3天連續假期，台中市交通局公布交通攻略，也提醒最易壅塞路段就是國1豐原至大雅路段，建議改走台74接國4。此外，9月28日0時至10月01日24時期間，搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內轉乘台中市市區公車，可享有基本里程免費優惠，鼓勵大家多搭乘公共運輸。

交通局長葉昭甫表示，今年中秋連續假期為9月29日至10月1日，很多民眾安排返鄉、出遊行程，預期將湧現車潮，交通局審慎研擬相關應變計畫，提早規劃疏導措施，從今年連假期間的台中市高快速公路交通車流分析，因南來北往移動多，國1豐原至大雅路段較易出現塞車，建議民眾規劃返鄉、出遊的行車路線時，能彈性因應車潮與路線，改走台74接國4，避開易壅塞路段，減少用路人陷入車陣的困擾。

交通局進一步指出，市府與高公局將視國道主線與地方道路車流狀況，適時調整交通號誌時制，提升交流道周邊道路的行車效率，民眾安排假期行程，也能規劃搭乘大眾運輸工具，台中市民可使用市民限定的「雙十公車」交通卡，搭公車前10公里免費，超過10公里最多只收10元車資。

此外，台中市府配合交通部公路總局實施「112年中秋連假公共運輸優惠措施」，自9月28日0時至10月01日24時期間，搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內轉乘台中市市區公車享有基本里程免費。

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