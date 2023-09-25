金馬獎指定伴手禮公司出包！「海邊走走」創辦人低報勞保慘了

▲以包餡蛋捲打出名號的「海邊走走」游姓創辦人，將劉姓員工的投保薪資以多報少，因而獲取財產上不法的利益。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

曾獲第56屆金馬獎指定貴賓禮品，網路火紅蛋捲品牌「海邊走走」游姓創辦人遭爆，指示公司不知情會計師，將劉姓員工勞健保三合一申報表虛填不實投保薪資，向勞保局「以多報少」，以此讓公司減少勞保費及降低勞工退休金提繳金。士林地院審結，依詐欺得利罪處有期徒刑5月、緩刑2年、可易科罰金。

游姓品牌創辦人一路以來工作與科技相關，雖是食品業門外漢，但因熱愛研發食物在2015年成立「海邊走走」，以首創研發包餡蛋捲成功打出品牌，掀起包餡蛋捲風潮，還成為金馬獎贈送出席嘉賓品牌之一。

豈料，游男遭爆，2017年5月1日起，不實投保薪資2萬1009元申報劉姓員工從2017年4月27日加保，至2019年12月31日退保；又於2020年1月2日不實投保薪資2萬3800元申報劉姓員工從2020年1月1日起加保，至2020年12月31日退保；再於2021年1月4日以不實的投保薪資2萬4000元申報劉從2021年1月1日起加保，到2021年8月19日退保，以此低報薪資，對劉姓員工權益及勞保、健保主管機關對於保險管理正確性造成損害。

法院審酌游男無前科，因貪圖節省海邊走走公司勞保費、勞工退休金提繳金額等費用的支出，低報員工薪資，對員工權益及勞保、健保主管機關對於保險管理的正確性造成損害，並使海邊走走公司獲得不法利益，考量他認罪，並向勞保局補提繳應提繳差額及繳納相關罰鍰，且與員工成立調解，顯有悔意態度，依3次詐欺得利罪，各處有期徒刑3月、2月、2月應執行有期徒刑5月，可易科罰金、緩刑2年。

勞保權益有多重要，有不具名律師指出，當勞保被「高薪低報」會直接影響到被保險人的各項給付金額，例如：勞工不幸受傷或生病可申請「職業災害醫療給付」等，或退休、死亡也有老年、死亡給付等，同時也建議勞工為保障權益，可查詢投保紀錄，若發現公司未依法申報實際薪資，可以向勞保局提出檢舉。

對此，《ETtoday新聞雲》致電給該公司，截稿前尚未取得回應。