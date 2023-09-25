　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金馬獎指定伴手禮公司出包！「海邊走走」創辦人低報勞保慘了

▲老闆,長官,職場,晉升,。（圖／pexels）

▲以包餡蛋捲打出名號的「海邊走走」游姓創辦人，將劉姓員工的投保薪資以多報少，因而獲取財產上不法的利益。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

曾獲第56屆金馬獎指定貴賓禮品，網路火紅蛋捲品牌「海邊走走」游姓創辦人遭爆，指示公司不知情會計師，將劉姓員工勞健保三合一申報表虛填不實投保薪資，向勞保局「以多報少」，以此讓公司減少勞保費及降低勞工退休金提繳金。士林地院審結，依詐欺得利罪處有期徒刑5月、緩刑2年、可易科罰金。

游姓品牌創辦人一路以來工作與科技相關，雖是食品業門外漢，但因熱愛研發食物在2015年成立「海邊走走」，以首創研發包餡蛋捲成功打出品牌，掀起包餡蛋捲風潮，還成為金馬獎贈送出席嘉賓品牌之一。

豈料，游男遭爆，2017年5月1日起，不實投保薪資2萬1009元申報劉姓員工從2017年4月27日加保，至2019年12月31日退保；又於2020年1月2日不實投保薪資2萬3800元申報劉姓員工從2020年1月1日起加保，至2020年12月31日退保；再於2021年1月4日以不實的投保薪資2萬4000元申報劉從2021年1月1日起加保，到2021年8月19日退保，以此低報薪資，對劉姓員工權益及勞保、健保主管機關對於保險管理正確性造成損害。

法院審酌游男無前科，因貪圖節省海邊走走公司勞保費、勞工退休金提繳金額等費用的支出，低報員工薪資，對員工權益及勞保、健保主管機關對於保險管理的正確性造成損害，並使海邊走走公司獲得不法利益，考量他認罪，並向勞保局補提繳應提繳差額及繳納相關罰鍰，且與員工成立調解，顯有悔意態度，依3次詐欺得利罪，各處有期徒刑3月、2月、2月應執行有期徒刑5月，可易科罰金、緩刑2年。

勞保權益有多重要，有不具名律師指出，當勞保被「高薪低報」會直接影響到被保險人的各項給付金額，例如：勞工不幸受傷或生病可申請「職業災害醫療給付」等，或退休、死亡也有老年、死亡給付等，同時也建議勞工為保障權益，可查詢投保紀錄，若發現公司未依法申報實際薪資，可以向勞保局提出檢舉。

對此，《ETtoday新聞雲》致電給該公司，截稿前尚未取得回應。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快關上！iOS 17爆重大隱私爭議　2設定未經允許自動開啟
Sandy「全程都我在主持」！ 到場才知男搭檔是誰：天啊早點
楊勇緯摘金　盧秀燕感動：奪冠15萬調升到100萬
製造業近萬人放無薪假　2家接到短單提前停止實施
警報大響21分鐘才報119！　倖存員工說話了
陳柏毓投球影片登韓國巨蛋大螢幕　韓國打者看台灣投手嚇到
台銀總座閃辭內幕曝光！　女兒買喜餅報公帳
「海邊走走」低報勞保！　創辦人慘了
年輕人不用LINE「跳槽這2款APP」？兩派人吵翻：私下真的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬祖海巡參謀主任A罐頭還送前妻！64箱分3次運台...認罪求緩刑

明揚3大違規重罰240萬！董事長回應了：未收到縣府通知不清楚

高雄翁遭肉圓店水管絆倒　1個月後死亡！老闆過失致死判1年

5屁孩逢甲商圈排水溝塗鴉！網轟：以為來到貧民窟　警火速拘3人

瑞芳天外天墓園土蜂攻擊！5登山客看到繞路還是遭螫　

嗆網友「文章打這麼長誰看得完」　高雄男涉公然侮辱罰3千

警報大響21分鐘才報119！明揚上百死傷疑延誤疏散　倖存員工說話了

台銀前總座閃辭內幕曝！女兒買喜餅報公帳　為10.9萬被控2罪名

金馬獎指定伴手禮公司出包！「海邊走走」創辦人低報勞保慘了

老舊室外機起火！開冷氣降溫險釀災　消防局曝安全使用秘訣

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

台下小粉絲喊「你跟我阿公同歲」　任賢齊苦笑：舅公還在這裡唱歌XD

發現荷蘭垃圾桶奇妙設計　清潔車一拉桶身超級長！

胡瓜甩肉12公斤現身徐新洋婚禮　熊熊挺孕肚「現場叫老公脫」XD

王心凌小巨蛋嗨唱《Honey》　中空芭比裝「大露馬甲線」好美♥

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

馬祖海巡參謀主任A罐頭還送前妻！64箱分3次運台...認罪求緩刑

明揚3大違規重罰240萬！董事長回應了：未收到縣府通知不清楚

高雄翁遭肉圓店水管絆倒　1個月後死亡！老闆過失致死判1年

5屁孩逢甲商圈排水溝塗鴉！網轟：以為來到貧民窟　警火速拘3人

瑞芳天外天墓園土蜂攻擊！5登山客看到繞路還是遭螫　

嗆網友「文章打這麼長誰看得完」　高雄男涉公然侮辱罰3千

警報大響21分鐘才報119！明揚上百死傷疑延誤疏散　倖存員工說話了

台銀前總座閃辭內幕曝！女兒買喜餅報公帳　為10.9萬被控2罪名

金馬獎指定伴手禮公司出包！「海邊走走」創辦人低報勞保慘了

老舊室外機起火！開冷氣降溫險釀災　消防局曝安全使用秘訣

火鍋店丟棄即期食材　北京大媽衝過來「搶挖垃圾桶」

美59歲男家門口「被蜜蜂螫死」　盆栽土壤突竄出蜂群圍攻

明揚爆炸》消防局長：射水後爆炸　坐實平常疏於稽查

國民黨團聲援「Lin bay好油」　喊話曾向網軍求饒的賴清德表態

明揚惡火　勞動部4點協助

中華男排收拾巴林！本屆亞運最終以第11名作結

馬祖海巡參謀主任A罐頭還送前妻！64箱分3次運台...認罪求緩刑

廖宇蓉復活賽漂亮「一本勝」　挺進70公斤級4強將爭銅

明揚3大違規重罰240萬！董事長回應了：未收到縣府通知不清楚

營養午餐禁用液蛋　團膳業批「矯枉過正」：害學生吃不到蛋

社會熱門新聞

嘉義看守所受刑人落跑！照片曝光

嘉義受刑人落跑現身台南六甲　家人說話了

明揚爆炸現場找到陳柏翰骨骸！抬出送殯儀館

女喝掛褲子被解開！報警才知遭性侵

明揚員工打給爸爸：我沒辦法出去！

開賓利正妹警幫詐團男友查個資　收押遭免職

即／明揚存放3000公斤有機過氧化物！超過管制數量30倍

賓利正妹警收押情緒穩定　恐難回家過中秋

台南北區住宅驚傳瓦斯氣爆8人送醫

「海邊走走」創辦人低報勞保　判刑5月

明揚員工遺體卡5hrs才拉出　招魂擲筊17次終允杯

即／國一北364.8k事故！多車撞一團　車流回堵5公里

小心荷包失血！這測速90天開6萬張罰單

快訊／上班注意！　國3「2車追撞」紫爆回堵7公里

更多熱門

相關新聞

明揚員工遺體卡5hrs才拉出　招魂擲筊17次終允杯

明揚員工遺體卡5hrs才拉出　招魂擲筊17次終允杯

高球代工廠「明揚科技」屏東廠房22日傍晚發生爆炸，釀成10死、107傷悲劇，今(24)晨6時許尋獲遺體的家屬，在下午5時許回到工廠招魂，擲筊卻擲了17次才得到聖筊，令人心痛。

50員工自願助清掃！他頭包紗布：該來幫忙

50員工自願助清掃！他頭包紗布：該來幫忙

派出所長爽翹班！又令下屬偽簽11次慘了

派出所長爽翹班！又令下屬偽簽11次慘了

才到職5天！明揚女員工加班遇爆炸

才到職5天！明揚女員工加班遇爆炸

士檢結合職棒宣導反賄選　玩遊戲抽簽名球

士檢結合職棒宣導反賄選　玩遊戲抽簽名球

關鍵字：

士林地檢署起訴海邊走走詐欺得利員工勞保

讀者迴響

熱門新聞

直擊李多慧「凌晨極樂信義區夜店」

「1類飲品」＝腫瘤細胞養分！天天喝罹大腸癌風險高

中秋送舅舅月餅　轉5手竟回到他手上

年輕人已經不用LINE「跳槽這2款APP」？

好多人出國　見「日本飯店大降1萬」刷下去慘了

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

柔道女選手打對手一巴掌　失格哭了

好多人生病！　醫1天驗出6病毒：太誇張

快訊／李相燁驚喜宣布「明年3月結婚」

法醫首案竟是自己學生！親手解剖紅了眼眶

湖口營區湧11萬人動線亂！軍警互嗆畫面曝

嘉義看守所受刑人落跑！照片曝光

補班日掰了！上班族「1神邏輯」　全場傻：明年繼續吵

iPhone 15 Pro Max「玩手遊5分鐘」　他悔炸：坐等16

白飯會牽絲！300人吃完便當烙塞狂吐

更多

最夯影音

更多
明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙
4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面