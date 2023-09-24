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社會 社會焦點 保障人權

明揚爆炸第3天…50員工自願助清掃！他頭包紗布回傷心地幫忙

記者許權毅、蔡怡萍／屏東報導

屏東明揚科技國際公司廠房22日發生嚴重爆炸，釀成9死1失聯107人輕重傷，現場搜救行動仍在進行中。明揚公司百餘名員工在這次意外也遭遇輕重不一的傷勢，事發後第三天，今（24）日下午現場出現約4、50名員工，自發性準備了許多清掃用具要協助清理，其中有一名頭部還包著厚厚紗布的男員工，「覺得自己應該要回來幫忙。」

▲▼屏東爆炸，明揚員工自發性帶打掃工具回現場幫忙清理。（圖／記者許權毅攝）

▲爆炸後第3天，有受傷明揚員工自發性帶打掃工具回現場幫忙清理。（圖／記者許權毅攝，下同）

明揚公司爆炸現場仍持續搜救，希望能找到最後1名失聯者帶他回家，而經過猛烈爆炸延燒，整個廠區已破碎凌亂宛如戰場，今日下午明揚母公司明安國際，員工組成志工團前往火災現場清掃環境，加上4、50位明揚公司員工，自動自發準備了掃具等清理用具，回到面目全非的公司想盡上一份心力。

▲▼屏東爆炸，明揚員工自發性帶打掃工具回現場幫忙清理。（圖／記者許權毅攝）

▲▼現場有約4、50名明揚員工，自願回到殘破的公司協助清理。

▲▼屏東爆炸，明揚員工自發性帶打掃工具回現場幫忙清理。（圖／記者許權毅攝）

其中有一名男員工在爆炸中遭受波及，頭部還包著層層紗布，不顧傷勢還沒完全復原也到現場，他表示自己當天就出院了，狀況算是還好，也覺得自己身體狀態還OK，雖然今天公司沒有要求，他單純覺得自己應該要回來幫忙打掃。

▲▼屏東爆炸，明揚員工自發性帶打掃工具回現場幫忙清理。（圖／記者許權毅攝）

明揚科技廠房22日傍晚5時許通報火警，屏東縣消防局屏二分隊獲報後立即趕往現場，並在現場指揮官陳小隊長指揮下，首批消防員持乾粉滅火器進入火場內滅火，不料過程中煙越來越大，陳小隊長察覺情況可能有異，立刻下令撤隊，但工廠內的勇消還來不及後撤，隨即發生爆炸，導致陳柏翰、賴俊儒、施寶翔、鍾吉垣4人當場殉職；另外也造成107人輕重傷、5名員工死亡、1人仍失聯。

▲▼屏東爆炸，明揚員工自發性帶打掃工具回現場幫忙清理。（圖／記者許權毅攝）

▲▼準備了許多打掃工具，母公司也召集許多志工來協助。

▲▼屏東爆炸，明揚員工自發性帶打掃工具回現場幫忙清理。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 屏東爆炸，明揚公司員工24日回到現場協助清掃 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 屏東爆炸，明揚公司員工24日回到現場協助清掃 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 屏東爆炸，明揚公司員工24日回到現場協助清掃 。（圖／記者許權毅攝）

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