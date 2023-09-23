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社會 社會焦點 保障人權

士檢結合職棒宣導反賄選　邀球迷齊喊：打倒賄選臭9鬼

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署檢察長顏迺偉（中間戴味全龍棒球帽）結合職棒宣導反賄選，現場還設置「反賄選棒球九宮格」吸引球迷共襄盛舉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

賄選OUT！士林地檢署為讓反賄選觀念，如國球棒球深入民心，昨（22日）前進天母棒球場，在例行賽開賽前，於入場處設置「反賄選棒球九宮格」宣導攤位，由顏迺偉檢察長帶領同仁組應援團啦啦隊，邀球迷齊聲大喊「選舉不搞鬼，打倒賄選臭9鬼」口號，喊出全民反賄的心聲。

期將反貪、反賄等廉潔觀念扎根落實於民眾日常之中，士檢不斷規劃辦理各項創新、溫馨、老少咸宜的反賄選宣導活動，以寓教於樂的方式，吸引民眾，建立反賄共識，進而激發大家拒絕賄選決心。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署鄰近天母棒球場，利用地利之便，主動與球隊合作反賄選。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為此，士檢充分運用鄰近天母棒球場地利之便，主動結合中華職棒聯盟賽事，與球隊合作反賄選，於昨（22）傍晚，味全龍與中信兄弟例行賽開賽前，在入場處設置「反賄選棒球九宮格」宣導攤位，吸引眾多觀賽球迷熱情共襄盛舉。

士檢集思廣益將賄選態樣設計成棒球九宮格，每投一格代表擊倒一種賄選，包括「現金買票-貪財鬼」、「餐會買票-貪吃鬼」、「境外干擾-勢力鬼」、「旅遊招待-貪玩鬼」、「洋酒送禮-貪酒鬼」、「不實訊息-說謊鬼」、「選舉賭盤-貪賭鬼」、「選舉暴力-恐嚇鬼」、「虛偽戶籍-幽靈鬼」等，還有到士林地檢署臉書粉絲專頁留言抽味全龍簽名球、球衣等豐富獎品，獲得球迷熱烈參與與回應。

不僅如此，顏迺偉檢察長接地氣帶領同仁組成應援團啦啦隊，熱邀球迷齊聲大喊「選舉不搞鬼，打倒賄選臭9鬼」口號，盼讓球迷藉由投擲遊戲互動，認識五花八門的賄選行為態樣及牢記反賄選的重要性，若發現涉及賄選行為或相關情資，可撥打檢舉專線「0800-024-099 撥通之後按 4」。

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