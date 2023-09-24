基隆派出所長爽翹班！又翻黑底令下屬偽簽11次　分局長抓包秒拔官

▲基隆南榮路派出所。（圖／翻攝Google Maps）



記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆市警局南榮路派出所的簡姓所長，今年農曆年時在值勤期間，竟指使所內員警替他登載不實的出勤表，自己早退溜出派出所，被基隆市警局第一分局查勤時逮個正著，還追溯出簡姓所長偷勤達11次，將他與4名涉案員警皆移送地檢署偵辦。調查後考量簡等5人一時失慮、頗具悔意，近日予緩起訴處分。

基隆市警察局第一分局指出，於今年大年初三前往查處發現，原任職南榮路派出所簡姓所長勤務期間不正當服勤，要求4名屬員在「員警出入登記簿」上，虛偽登載所長簽名退勤之不實事項，簡姓所長身為幹部卻違反勤務紀律，立即嚴懲、拔除所長職務，並將涉案員警均移送地檢署偵辦。

地檢署承辦檢察官核認上述犯行，違反刑法之行使公務員明知為不實事項，登載於職務上所掌公文書罪，且所長應為基層員警表率，以身作則，惟衡酌簡姓所長與4名員警均坦承犯行、頗具悔意，一時失慮不周而犯行，近日均裁定緩起訴處分，緩起訴期間簡需支付國庫8萬、4名員警各2萬元。

基隆市警察局第一分局表示，本案為自檢案件，風紀是警察的命脈，將持續加強內部管理，遇案絕對依「不掩飾、不庇縱、不護短」態度究責，以維護警察形象。