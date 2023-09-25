華為新品發布搶先看　Mate系列旗艦機＋陸版藍芽＋官媒首同步直播

▲華為新品發布會海報。（圖／翻攝華為終端微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸3C龍頭華為今（25）日下午將舉行2023秋季新品發布會，大陸央媒《新華社》旗下平台也將首次同步直播這場發布會，進而引起外界對新品的好奇。據悉，華為新品發布會將推出7款產品，包括智慧手機、平板電腦、智慧電視、智慧手錶、耳機和其他配件，外界也更加關注Mate系列旗艦機「Mate60 RS」或更高等級的手機問市。

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，據華為終端官方微博發佈的消息，屆時將會有華為智慧屏V5 Pro旗艦新品、華為MatePad Pro 13.2英吋旗艦等眾多新品登場。據了解，新款華為MatePad Pro 13.2英吋會搭載星閃技術，成為首款搭載星閃的平板。

公開資訊顯示，華為星閃（NearLink）技術於2021年底發布，被認為是「陸版藍牙」，集合運用WIFI和藍牙的技術而生，可以連接智慧汽車、平台、製造、家居等對於短距無線連接的任何需求。根據官方說法稱，相較於藍牙技術，星閃功耗降低60%、傳輸速率提升6倍，具備更低時延、更穩定連接抗干擾能力，覆蓋距離提升2倍，連接數提升10倍等優勢。

▲華為Mate 60系列搶先推出，旗艦機預計將於秋季發布會登場。（圖／CFP）

此外，華為在秋季發布會前搶先推出Mate 60系列，旗艦機Mate 60 RS或Mate 60 Pro系列則預計擺在發布會上「重磅推出」，加上大陸央媒《新華社》首次同步直播，頗有向蘋果甚至是美國等西方國家叫板的意味。

此外，搭載鴻鵠SuperMiniLED畫質技術及頂級算力的華為智慧屏V5 Pro將推出98吋和85吋兩種規格的新品，華為智能眼鏡2、華為Watch GT4和華為Freebuds Pro3旗艦型耳機預計都將出現在發布會上。

