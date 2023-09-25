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蘋果拚「印度製造」　傳未來5年產值提升至1.28兆元

▲印度第一家蘋果零售店在孟買開業前一天。（圖／路透）

▲蘋果傳力拚加大在印度的製造規模。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度當地媒體引述官員說法指出，蘋果（Apple Inc.）計畫未來5年內，將公司在印度的產值提高至5倍以上，達到400億美元（約新台幣1.28兆元）的規模。

IT之家報導，透露消息的官員指出，蘋果上一財年在印度的產值超過70億美元，目標為400億美元。目前蘋果在印度生產iPhone，計畫明年開始生產AirPods，與此同時印度則希望在2026年將電子產業規模擴大到3000億美元（約新台幣9.64兆元）。

該名官員表示，蘋果目前沒有計畫在印度製造iPad或其他筆記型電腦，現階段重點是提高現有的生產水準。

截至2022年9月25日，蘋果在該財年全球銷售了價值1910億美元的iPhone，以及價值383.6億美元的穿戴式裝置、家居和配件產品。目前財年的前9個月總計，iPhone全球銷售額下降了約4％，穿戴式裝置、家居和配件產品銷售額也略有下降，為305.2億美元。蘋果已經成為印度最大的手機出口商。

蘋果iPhone 15系列新機在上周五（22日）發售，並且首次在全球其他地區開始銷售新機的同一天，提供「印度製造」的iPhone。市場研究公司「Counterpoint Research」指出，蘋果今年第一季領導手機高端市場，占據市場份額高達59％，印度則是蘋果五大市場之一。

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