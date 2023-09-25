　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸25日起房貸降0.8個百分點　逾1億人受益

▲房貸。（圖／CFP）

▲中國自25日起降房貸。（示意圖／CFP）

文／中央社

中國自25日起降房貸，平均降幅約為0.8個百分點，估計數千萬戶、上億居民將有感，若搭配「認房不認貸」政策，借款人減輕房貸負擔的效果將更明顯。

中國新聞社官方帳號「國是直通車」24日報導，先前接近監管部門的人士告訴媒體，存量（既有）首套房個人房貸利率調降後，全國數千萬戶、上億居民的財務負擔將明顯減輕，而且平均降幅約為0.8個百分點。

報導指出，以人民幣100萬元（約新台幣440萬元）、25年期、原利率5.1%的尚未還清房貸為例，假設利率降至4.3%，可節省借款人利息支出每年逾5000元。

報導說，降首套房貸利率與「認房不認貸」若能雙管齊下，借款人減輕房貸負擔的效果會更明顯。

北上廣深四個一線城市1日起全面施行認房不認貸後，杭州、成都、蘇州、無錫、福州等多個城市也陸續跟進。

中國媒體21世紀經濟22日報導，中國全面實施認房不認貸的第3個週末，一二線城市的房市呈現「量升價穩」，新房與中古房成交量普遍上揚；北京、上海房價上漲，其他城市房價跌幅縮小，交易信心指數回升。

中國房市調研業者貝殼研究院指出，以中古屋為例，「認房不認貸」落地城市成交量普遍回升，一線城市增加近50%，二線城市增加近30%；成交價格止跌回穩，京滬房價回升約1%，其他城市房價跌幅縮減。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
00919股價、季配息超車00878！　專家曝關鍵
劉芒退租弄壞衣櫃、百葉窗「電視破了」留綠綠液體！屋況嚇壞房東
威力彩今8.1億！「3生肖」旺翻　發財撇步一次看
台東地震　台南卻收國家警報！氣象署認「系統誤判」曝原因
中秋連假颱風影響機率曝！　北東雨多難賞月
獨／招生不足！51校寄存6千名額「累計逾5.3萬」
全航線「機票單程99元」！　虎航促銷今10:00開跑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸7月起抓4間諜！女工程師「被色誘」潛伏17年　官員丈夫也遭殃

大陸25日起房貸降0.8個百分點　逾1億人受益

16人受困身亡！　中國貴州煤礦發生火災

49公斤被笑太胖…半年減14公斤患厭食症　16歲妹吐慘痛經歷：走不動了

「台灣仰王」莊沐倫有信心！　亞運100公尺仰式成績「奇妙又意外」

中華隊亞運男游泳200混決賽第6名　王星皓：期許未來更上一層樓

陸2歲童「地上尿尿」害人摔殘　爸爸被判賠46萬元

陸澡堂傳偷拍！她在色情網站見「無碼全裸影片」　驚呼：不敢再去

英媒：北京中央助化債　地方債券受投資者追捧

亞運帶動杭州旅遊市場　周圍城市也出現外溢效應

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

發現荷蘭垃圾桶奇妙設計　清潔車一拉桶身超級長！

王心凌小巨蛋嗨唱《Honey》　中空芭比裝「大露馬甲線」好美♥

台下小粉絲喊「你跟我阿公同歲」　任賢齊苦笑：舅公還在這裡唱歌XD

胡瓜甩肉12公斤現身徐新洋婚禮　熊熊挺孕肚「現場叫老公脫」XD

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

大陸7月起抓4間諜！女工程師「被色誘」潛伏17年　官員丈夫也遭殃

大陸25日起房貸降0.8個百分點　逾1億人受益

16人受困身亡！　中國貴州煤礦發生火災

49公斤被笑太胖…半年減14公斤患厭食症　16歲妹吐慘痛經歷：走不動了

「台灣仰王」莊沐倫有信心！　亞運100公尺仰式成績「奇妙又意外」

中華隊亞運男游泳200混決賽第6名　王星皓：期許未來更上一層樓

陸2歲童「地上尿尿」害人摔殘　爸爸被判賠46萬元

陸澡堂傳偷拍！她在色情網站見「無碼全裸影片」　驚呼：不敢再去

英媒：北京中央助化債　地方債券受投資者追捧

亞運帶動杭州旅遊市場　周圍城市也出現外溢效應

楊勇緯與韓國選手英雄惜英雄　李夏林：下次一定要贏！

J-Rod「托球」幫忙！　遊騎兵席米恩單場雙響炮

三菱化學在日建新晶片材料工廠　日經：為滿足台積電需求

Lisa瘋馬秀尺度引揣測　裙開到腿跟辣回「你沒被邀」

iPhone15 Pro系列開箱5大亮點　從外觀、手感到相機功能一次懂

臺灣更生保護會積極加速會產活化　協助更多更生人

吃冰吃撐！彰化在地60年老牌冰果室　蜜餞＋水果8種配料只要35元

明揚惡火重大死傷！火調人員返火場查真相　近50師父殯儀館誦經祈禱

00919股價、季配息超車00878！　專家曝關鍵

通緝犯躲臨檢「爬窗踩3樓雨遮」　腳一滑慘摔1樓滿臉血哀號

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

大陸熱門新聞

49公斤被笑胖…半年減14公斤患厭食症

大學畢業沒工作　他「改成高中學歷」秒收面試邀請

16人身亡！　中國貴州煤礦火災

「台灣仰王」莊沐倫有信心！

中華隊亞運男游泳200混決賽第6名

她在色情網站見「澡堂偷拍影片」　驚呼：不敢再去

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

陸2歲童「地上撒尿」害人摔殘

陸女大生迎新熱舞「長輩見人」　堅持跳到最後

保全被打巴掌　反擊「掐後頸往地上摔」

中國將步日本泡沫經濟後塵？林毅夫反駁

大陸25日起房貸降0.8個百分點　逾1億人受益

陸前官員：空房14億人都住不完

預製菜廚房「發霉布滿青苔」　家長親送餐

更多熱門

相關新聞

中美成立「財經」兩工作組 副部級官員主導「定期不定期」會議

中美成立「財經」兩工作組 副部級官員主導「定期不定期」會議

陸官方昨（22）日晚間發出消息指，為落實中美兩國元首峇里島會晤重要共識，根據國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰與美國財政部部長葉倫達成的共識，中美雙方商定，成立經濟領域工作組，包括「經濟工作組」和「金融工作組」。

LULU代言進帳300萬元繳房貸

LULU代言進帳300萬元繳房貸

中國代表團公布亞運開幕式掌旗官 女籃隊長楊力維、蛙王覃海洋出列

中國代表團公布亞運開幕式掌旗官 女籃隊長楊力維、蛙王覃海洋出列

台灣40年房貸不算終生屋奴　1國最久達105年

台灣40年房貸不算終生屋奴　1國最久達105年

全台31.8%申貸族不到35歲　北市年輕人買房最難

全台31.8%申貸族不到35歲　北市年輕人買房最難

關鍵字：

大陸房貸

讀者迴響

熱門新聞

「1類飲品」＝腫瘤細胞養分！天天喝罹大腸癌風險高

直擊李多慧「凌晨極樂信義區夜店」

中秋送舅舅月餅　轉5手竟回到他手上

柔道女選手打對手一巴掌　失格哭了

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

法醫首案竟是自己學生！親手解剖紅了眼眶

嘉義看守所受刑人落跑！照片曝光

好多人生病！　醫1天驗出6病毒：太誇張

湖口營區湧11萬人動線亂！軍警互嗆畫面曝

好多人出國　見「日本飯店大降1萬」刷下去慘了

白飯會牽絲！300人吃完便當烙塞狂吐

快訊／國家警報響！04：35規模3.6地震　最大震度3級

慶中華隊第100金到手！超商咖啡買1送1

明雨區擴大！連假變天降溫　最新成颱機率曝

補班日掰了！上班族「1神邏輯」　全場傻：明年繼續吵

更多

最夯影音

更多
明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙
4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

發現荷蘭垃圾桶奇妙設計　清潔車一拉桶身超級長！

發現荷蘭垃圾桶奇妙設計　清潔車一拉桶身超級長！

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面