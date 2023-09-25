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中共最近敵情異常！大規模軍事行動卻沒文攻　國安高層分析2原因

▲解放軍海軍052B武漢艦（舷號169）。（圖／翻攝上觀新聞）

▲解放軍海軍052B武漢艦（舷號169）。（圖／翻攝上觀新聞）

記者陶本和／台北報導

中共解放軍9月在北邊、南海、西南空域等區域，大規模採取軍事行動，而國防部長邱國正公開受訪時也指出「最近敵情蠻異常」。對於解放軍的行動，國安高層觀察發現，共軍本次不同於以往採信息化戰爭模式，經跟國際幾方互相推測，認為可能跟中國內部軍隊狀況有關，部長消失、核潛也是迷，而且美國白宮顧問蘇利文也跟中共外長王毅會晤，有展現不妥協的態度有關。

中共解放軍在9月中旬，投入大量海軍艦艇進行軍事行動，而我國防部也釋出中共軍機的擾台數量，一度超過100架次，打破軍方公開相關資訊以來的紀錄。對此，邱國正在立法院接受訪問時也坦言，「最近敵情蠻異常」。

事實上，針對解放軍在9月份的行動，國安高層指出，在9月8日之後，美國、日本、加拿大的船艦在進行演練，後來中國也投入大量海軍艦艇，展開大規模的水面上活動；其實，不是只有台海周邊，從北邊其北海艦隊也穿越對馬海峽往上走，南海也有近百艘的水面艦，山東號航母群也在那邊作業，是過去規模最大。

國安高層觀察，中國過去只要有比較有規模的軍事演練，通常會展開「信息化戰爭」，意思就是，在進行任何軍事演習跟演練時，哪怕戰爭發生時，會同步進行宣傳、認知作戰，但這次軍機艦規模很大，卻沒有搭配有系統宣傳，也沒有官宣，軍方主要帳號、社群，好比憑海觀島，或是國內特定名嘴、媒體人或學者，都沒有講類似觀點，所以這次很怪。

國安高層表示，在跟國際幾方互相推測之下，有幾個共同的觀察分析。他說，第一，這跟中國內部軍隊狀況有點關係，國防部長消失，核艦意外也是謎，不論事貪污或裝備問題，其內部整肅一直有在進行，甚至包括主持裝備總檢會議的大咖也都被列入調查。

該人士指出，一般來說，解放軍最近的動作，大家都在猜跟內部問題有關，所以做出「軍容壯盛」的樣態，這必須要短時間反應，不是像以往9月演習，可以事先把宣傳片做好，找媒體上船拍攝等。

另外，國安高層也注意到，上一次布林肯訪問北京的時候，在台灣海峽有發生中國軍艦實施「危險抵近」的動作，在軍事上明顯展現出沒有要妥協的態度；而最近，蘇利文在地中海島國馬爾他，也是在跟王毅會面。

國安高層表示，這陣子，全球對於中國在區域間單邊行為，多有表達重視，各種討論可以看出中國有意展現，「想把我關起來，但我可以出來的感覺」。他說，近期中共的動作，在國內看起來是又繞台了，但如果往上一拉會發現，中共在日本周邊、南海等區域都有動作。

▼解放軍軍演畫面曝光！強調「對台獨勾連外部勢力的嚴正警告」。（圖／翻攝CCTV）

▲▼解放軍軍演畫面曝光！強調「對台獨勾連外部勢力的嚴正警告」。（圖／翻攝CCTV）

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