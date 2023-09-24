威力彩連槓26期明頭獎上看8.1億　4星座、4生肖最幸運

▲威力彩連槓26期，頭獎上看8.1億，4星座與4生肖財運最佳。（示意圖／劉耿豪攝）

圖、文／CTWANT

威力彩連續26期槓龜，下一期將在明（25）日開出，頭獎彩金上看8.1億，命理專家小孟老師就在臉書粉專上點名，有4星座與4生肖財運旺，他也透露幸運物與方法可以增強中獎機率，包含幸運時辰與發財方位，有可能下一個億萬富翁就是你。

小孟老師指出，25日的幸運時段為早上7點到11點，以及晚上的19點到20點。發財方位則是東北方，他建議可以往住家或辦公室的東北方行走，找一間你喜歡的彩劵行投注。至於好運生肖則是狗、龍、羊、馬。

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財運最佳的4星座：

◆Top4：獅子座

獅子座太陽與婚神星落入，顯示幸運之神光臨，建議多穿粉色衣服或配帶粉色飾品能讓你財運加分。小孟老師透露開財運白魔法，下注前在桌上觀想紅光，再用筆敲三下，簽注能得到婚姻之神朱諾前來祝福，讓你9月25日充滿財氣喜悅。

◆Top3：金牛座

木星落在金牛座，顯示金牛座財富氣場很旺盛，木星能量屬於大地木頭能量，建議下注前可前往樹下深呼吸，吸取大地之氣，再前往投注站下注，說不定能匯聚天地五方之財氣抱得頭彩。

▲可以往東北方去找彩劵行，可增加中獎的機率。（示意圖／劉耿豪攝）



◆Top2：水瓶座

月亮落在水瓶座，而且方位角是243，2為皇后之數，顯示水瓶座渾身充滿皇后之氣，建議您不妨在下注前觀想「鳳凰」，或者找屬龍之人幫您下注，就能讓氣場噴飛轉化為財氣貫滿全身。若您剛好屬龍又水瓶座，恭喜你財氣一飛沖天，不妨小試手氣，說不定能成為億萬富翁。

◆Top1：雙魚座

雙魚座海王星落入，9月25日運勢非常旺盛，會有好運降臨，下午2：15到3：15，是你財氣最旺的時刻，日出方位角為26，2+6為7，8為發。顯示只要你配帶圓形物品與配飾到投注站下注，就能堆積無限財富，讓財氣圍繞在你身邊。

《CTWANT》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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