桃園表揚早期療育優良人員　「勇敢媽咪」肯定早療教育重要

▲桃園表揚早期療育優良人員。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市112年度推展早期療育優良人員表揚典禮、23日於市府綜合會議廳舉行。出席頒獎的市長張善政表示，早期療育的過程非常辛苦，並且需要耐心及專業，今日獲獎的績優人員及團體所付出的心血，都是造福兒童一輩子的事情，不但讓兒童更有機會趕上同齡兒童發展，也透過早療服務彰顯其生命價值。

因育有一名早產兒的「勇敢媽咪」市議員張碩芳，深知照顧特兒及早期療育過程的辛苦，行程再忙都一定要出席活動，以示對奉獻早療工作的教師、團體道感謝。社會局長陳寶民表示，發展遲緩兒童若能及早發現、及早治療，部分兒童可完全趕上同齡兒童，有些兒童也可發展更多潛力，減輕家長負擔。

▲「勇敢媽咪」市議員張碩芳（右一），肯定早療教育重要。（圖／新聞處提供）

陳寶民也特別感謝每位站在最前線的早療專業服務人員及團體，為桃園的早療家庭提供關懷與服務，並提醒家長可透過玩具與兒童互動，同時觀察兒童的發展情形，期盼每個兒童都能在充滿快樂的環境健康成長。

桃園市112年度推展早期療育優良人員，包括：「模範家庭照顧獎」江瑋芝、陳采昀、蘇曉婷、吳慧玲、游妙涵；「績優專業服務獎」：邱亮穎、羅欣怡、莊偉男、陳妙旼；「績優團體獎」2 家：分別為伊甸社會福利基金會、衛福部桃園醫院。