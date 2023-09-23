勇消賴俊儒蜜月前殉職！　英國妻忍痛首發聲...短短1句話讓人超心疼

記者黃宥寧／綜合報導

一場意外讓數個家庭破碎！屏東科技園區明揚國際公司（8420）廠房22日傍晚爆炸起火，釀7死、98傷、3失聯憾事。其中1名殉職勇消賴俊儒原訂11月計畫要與英國籍妻度蜜月、明年2月補辦婚禮，不料相愛2人卻從此天人永隔，痛失英雄般丈夫英國籍妻，稍早打破沉默哀痛發聲。

突如其來的意外帶走摯愛，賴俊儒妻子稍早在個人InstagramPO文說：「Thanks to everyone for the love and support」（中文翻譯：感謝大家的愛護與支持），短短一句話，彷彿是故作堅強在向親友表示自己「很好，沒事」也令人格外心疼無比。

▲賴俊儒英國籍妻子在IG首發聲，短短一句話讓人格外心疼。（圖／翻攝自IG／賴俊儒英國妻）

昨（22日）爆炸發生後，先確定殉職的消防員為賴俊儒，被救出時因臉部難以辨識身分，加上外套寫屏東縣消防局屏二分隊隊員「施寶翔」名字，衣服名條卻是「賴俊儒」，一度增加身分辨識難度，直到施妻認屍時，才確定並非是丈夫；賴俊儒家人最後則靠沾血名條、身形等其他象徵，才悲痛確認身份，賴俊儒也成為大火中第一名罹難者。

確認身份霎那，讓賴父、母及賴俊儒英國籍妻忍不住情緒痛哭失聲。賴母哽咽說，兒子原訂10月就要和英國籍妻子去蜜月旅行，明年2月再補辦婚禮，如今無法完成，讓賴母忍住情緒說出「媽媽以你為榮」；賴父更悲痛說「發生這種事就是命，我們不怨任何人，救災救難本來就是他的職責，我們以他為榮…」。

▼屏東工廠大火，消防員賴俊儒殉職，英國籍妻子與公婆相擁痛哭。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據了解，賴俊儒與英國籍妻子愛情長跑，2人也是因為「內政部消防署訓練中心」活動結緣相識再相戀，賴妻在台則任職補習班英文老師，2020年8月相愛的2人決定互訂終生，去年底登記結婚，下月蜜月、明年補辦婚禮，如今2人天人永隔，再也無法完成說好的承諾。