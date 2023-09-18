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快訊／爆料藥頭轉交毒品給大小S　葛斯齊遭求償400萬要黃子佼作證

記者黃哲民／台北報導

藝人黃子佼今年6月被踢爆多年前涉性騷，他開直播認錯卻毀滅式起底眾多藝人黑料，包括聲稱藝人大小S嗑藥等，狗仔記者葛斯齊隨即上電視節目加碼指出，有藥頭向他透露20年前曾透過「黃姓藝人」轉交大麻、搖頭丸等毒品給大小S，大小S怒批葛斯齊造謠，提告求償共400萬元。葛男今到台北地院出庭喊冤「都是妳們身邊親近的家人說的」，並自嘲「我人生都沒有賺過幾百萬，我都不知道400萬是怎麼生出來的」。

▲▼狗仔記者葛斯齊被大小S（徐熙媛、徐熙娣）提告求償共400萬元，到台北地院出庭聲請傳喚藝人黃子佼作證 。（圖／記者黃哲民攝）

▲狗仔記者葛斯齊被大小S（徐熙媛、徐熙娣）提告求償共400萬元，18日到台北地院出庭聲請傳喚藝人黃子佼作證 。（圖／記者黃哲民攝）

至於當庭聲請傳喚黃子佼作證用意，葛斯齊解釋要釐清「到底他們姊妹有沒有做這件事情（吸毒買毒），因為我不知道！週刊爆料她們的時候，我都還沒幹記者，我還是學生」。葛斯齊強調：「我從頭到尾在節目上並沒有說她們施用毒品，買過毒品。」相信法院會還他清白。

▲▼藝人黃子佼被控涉嫌性侵少女拍不雅照，4日首度被台北地檢署傳喚到案，訊後交保35萬元。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人黃子佼（中）被控涉嫌性侵少女拍不雅照被檢方傳訊，他開直播認錯但毀滅性爆料多位藝人黑底。（資料照／記者黃哲民攝）

北院今下午首度開庭審理本案，葛斯齊開庭前受訪指出，事情起因是6月19日，黃子佼出來控訴這件事情（指大小S嗑藥往事），電視台邀他上談話節目問他有無聽過這件傳聞，他分享自己採訪經驗，包括汪小菲和張蘭曾爆料大小S疑似吸毒的事，他還去北京當面向汪小菲求證，「汪小菲告訴我，就跟他自己在微博上面所講的是一樣的」。

葛斯齊說這些都是20年前的陳年往事，「我從頭到尾也沒有認定說，她們有沒有做過這件事情」，黃子佼開直播講的應該也沒有實質證據，但黃子佼本身是關係人、自稱被餵毒。葛斯齊堅稱善意分享自己採訪過程，包括在酒店聽昔日藥頭述說的往事，且大小S她們身邊最親密的家人，也都公開講出有這樣的話。

葛斯齊認為只是因為他是狗仔、出面聊這一題，「然後我就收到傳票，被告了」，他也認了，挨告就坦然面對，只是很不解大小S為何沒告張蘭、汪小菲甚至黃子佼，葛斯齊並自嘲沒錢請律師，自己來開庭，「我人生都沒有賺過幾百萬，我都不知道400萬是怎麼生出來的」。

▲大小S同框。（圖／翻攝自Facebook／小S　徐熙娣）

▲藝人大S徐熙媛（左）、小S徐熙娣（右）姊妹告狗仔記者葛斯齊求償共400萬元。（圖／翻攝自Facebook／小S　徐熙娣）

大小S今都沒出庭，均委任律師代打，強調控告範圍限於葛斯齊在電視節目聲稱到酒店，聽姓名不詳藥頭告知曾透過「某黃姓藝人」，將大麻、搖頭丸等毒品轉交大小S吸食這段內容，律師主張葛斯齊僅憑第三人毫無依據說法，未善盡合理查證義務與平衡報導責任，且他在節目說的屬於「事實陳述」性質、可以查明真偽。

葛斯齊反駁指出，他是對可受公評之事，分享自己採訪過程，沒摻雜個人主觀意見，也沒捏造事實，他從沒明說或影射大小S到底有無吸毒，何況汪小菲公開爆料大小S吸毒，他從媒體報導交叉比對，也找證人查證。

大小S的律師強調，張蘭、汪小菲與黃子佼的相關公開言論，因當下個人遭遇，和大小S有利害關係，所以可信度極低，更難以想像會有藥頭對記者坦承涉犯轉讓、販賣毒品等重罪，可見葛斯齊僅引用新聞報導，沒再查證就發表傷害大小S的言論，要求葛斯齊應賠償精神慰撫共400萬元，並在臉書粉專、個人貼文版面刊登本件判決全文，回復大小S名譽。

葛斯齊索性聲請傳喚黃子佼作證，主張黃子佼在毀滅式直播中的爆料，把人事時地物都交代清楚，若黃子佼直播講的是實情，代表他就沒有妨害名譽，法官諭知下月（10月）30日下午4點再開庭。

葛斯齊開完庭受訪重申「這件事情是可受公評之事，我從頭到尾在節目上並沒有說她們施用毒品，買過毒品，我從頭到尾沒有講過這樣的話」，並指具體最了解的，「就是她們的家人嘛！就是過去的婆婆張蘭女士，還有前夫汪小菲先生，還有藝人黃子佼，是小S的前男友嘛！」他出庭就只能盡量把他所知道的事實，據實陳述。

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