超變態！黑幫刺青男「半夜殺狗練膽」影片瘋傳　警掌握特定對象

▲網路社群日前瘋傳「台南黑幫虐殺犬隻影片」，台南市動保處指出已將全案移請台南市警局調查偵辦中。（圖／翻攝自網路，下同）

記者林東良／台南報導

網路社群日前瘋傳「台南黑幫虐殺犬隻影片」，台南市動保處指出，9月20日接獲民眾電子郵件檢舉，因畫面中地址不明，且無目擊者出面指認，僅有虐殺犬隻的錄影畫面，動保處在第一時間處理已將全案移請台南市警局調查。

有網友PO文表示：「今天在看TG的動態的時候看到了這個影片，對於家裡有養毛小孩的人真的會氣到哭出來，不管今天是外面的野狗還是家裡的毛小孩，那都是條生命,不該這樣被活活葬送掉！因為是人渣，所以我就不幫忙馬賽克了…」。PO畫面標榜「台南黑幫半夜練膽量」，1名刺青男疑持生魚片刀劃傷1隻狗狗的頭，再將狗頭切下的血腥殘酷影像，令人髮指。

台南市動保處表示，目前本案就現有錄影畫面來看，涉案者違反動物保護法第6條規定，可依違反動物保護法第25條第1款規定：「違反第5條第2項、第6條或第12條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。」處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上2百萬元以下罰金。因本案案發地不明，若調查結果發生地點確實在台南，將依違反動物保護法第25條第1款規定將犯案者移送台南地檢署偵辦。

市府表示，毛小孩的生命同樣是生命，都是極為珍貴的，市府對於疑似黑幫成員故意傷害毛小孩致死的違法行為，除指示動保處依法嚴辦外，呼籲民眾如果有犯罪嫌疑人之相關線索，請立即向動保處或警方提供情資，共同打擊犯罪行為。動保處再度強調，動物保護法第6條已明文規定：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」民眾千萬不可虐待、傷害甚至殺害動物，以免觸法。

據了解，本案相關畫面已下架，目前已由台南市警局受理，並掌握特定對象，深入釐清案情調查偵辦中。