南警數月溯源偵辦　掃蕩瓦解販毒集團3人羈押

▲台南市警二分局偵查隊破獲販毒集團，查獲販毒藥頭主嫌蔡姓、林姓、顏姓等3名到案，並帶回鐘姓藥腳等5人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局偵辦毒品溯源案件中，查知蔡、林、顏等3名藥頭非法販售毒品營利，為瓦解該販毒集團，乃報請台南地檢署檢察官陳琨智指揮偵辦，案經近4個多月監聽、跟監等完整蒐證，於9月20日、21日兩天展開緝捕行動，查獲販毒藥頭主嫌蔡姓、林姓、顏姓等3名到案，並帶回鐘姓藥腳等5人，依毒品罪嫌送辦。

整個緝毒行動查獲第一級毒品海洛因78包(32.1公克)、安非他命1包(3.1公克)及注射針頭等證物。全案調查後將蔡姓等8嫌依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，其中蔡姓、林姓、顏姓等3名藥頭並經台南地院法官22日裁定羈押獲准。

警方指出，專案小組在20日凌晨展開查捕行動，分別前往3名藥頭蔡姓(永康區)、林姓(中西區)、顏姓(北區)之藏身處所展開搜索拘捕。其中在蔡姓藥頭所藏住永康區住處外，埋伏過程也在門口處當場查獲其與鐘姓藥腳毒品交易犯行來逮捕，後續又在其住處搜索起出已分裝完成待售之海洛因65包、針頭8枝等證物；另外專案小組也同步在另名顏姓藥頭北區南園街住處順利起獲第一級毒品海洛因12包、安非他命1包；另林姓藥頭也在同日遭拘捕到案。

21日員警再持搜索票、拘票，拘提馮姓藥腳等4名犯嫌，兩日拘捕行動也因事前縝密蒐證，除將毒犯全數拘捕到案，並當場查獲蔡、鐘兩嫌毒品交易犯行，讓蔡姓等藥頭無從脫罪。全案在調查後將蔡、林、顏3名藥頭及鐘姓等5名藥腳等8嫌解送台南地檢署經檢察官複訊，並經檢察官以3名藥頭販毒為業並有逃亡之虞，向台南地院聲押並經法官22日下午裁定羈押，澈底瓦解該犯毒集團。