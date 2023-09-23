　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南警數月溯源偵辦　掃蕩瓦解販毒集團3人羈押

▲台南市警二分局偵查隊破獲販毒集團，查獲販毒藥頭主嫌蔡姓、林姓、顏姓等3名到案，並帶回鐘姓藥腳等5人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警二分局偵查隊破獲販毒集團，查獲販毒藥頭主嫌蔡姓、林姓、顏姓等3名到案，並帶回鐘姓藥腳等5人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局偵辦毒品溯源案件中，查知蔡、林、顏等3名藥頭非法販售毒品營利，為瓦解該販毒集團，乃報請台南地檢署檢察官陳琨智指揮偵辦，案經近4個多月監聽、跟監等完整蒐證，於9月20日、21日兩天展開緝捕行動，查獲販毒藥頭主嫌蔡姓、林姓、顏姓等3名到案，並帶回鐘姓藥腳等5人，依毒品罪嫌送辦。

▲台南市警二分局偵查隊破獲販毒集團，查獲販毒藥頭主嫌蔡姓、林姓、顏姓等3名到案，並帶回鐘姓藥腳等5人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

整個緝毒行動查獲第一級毒品海洛因78包(32.1公克)、安非他命1包(3.1公克)及注射針頭等證物。全案調查後將蔡姓等8嫌依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，其中蔡姓、林姓、顏姓等3名藥頭並經台南地院法官22日裁定羈押獲准。

▲台南市警二分局偵查隊破獲販毒集團，查獲販毒藥頭主嫌蔡姓、林姓、顏姓等3名到案，並帶回鐘姓藥腳等5人。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警二分局偵查隊破獲販毒集團，查獲販毒藥頭主嫌蔡姓、林姓、顏姓等3名到案，並帶回鐘姓藥腳等5人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，專案小組在20日凌晨展開查捕行動，分別前往3名藥頭蔡姓(永康區)、林姓(中西區)、顏姓(北區)之藏身處所展開搜索拘捕。其中在蔡姓藥頭所藏住永康區住處外，埋伏過程也在門口處當場查獲其與鐘姓藥腳毒品交易犯行來逮捕，後續又在其住處搜索起出已分裝完成待售之海洛因65包、針頭8枝等證物；另外專案小組也同步在另名顏姓藥頭北區南園街住處順利起獲第一級毒品海洛因12包、安非他命1包；另林姓藥頭也在同日遭拘捕到案。

▲台南市警二分局偵查隊破獲販毒集團，查獲販毒藥頭主嫌蔡姓、林姓、顏姓等3名到案，並帶回鐘姓藥腳等5人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

21日員警再持搜索票、拘票，拘提馮姓藥腳等4名犯嫌，兩日拘捕行動也因事前縝密蒐證，除將毒犯全數拘捕到案，並當場查獲蔡、鐘兩嫌毒品交易犯行，讓蔡姓等藥頭無從脫罪。全案在調查後將蔡、林、顏3名藥頭及鐘姓等5名藥腳等8嫌解送台南地檢署經檢察官複訊，並經檢察官以3名藥頭販毒為業並有逃亡之虞，向台南地院聲押並經法官22日下午裁定羈押，澈底瓦解該犯毒集團。

▲台南市警二分局偵查隊破獲販毒集團，查獲販毒藥頭主嫌蔡姓、林姓、顏姓等3名到案，並帶回鐘姓藥腳等5人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／預告將勞檢明揚！　許銘春：的確發生超時、員工職災
賴俊儒與「英籍妻新婚照」曝光　手拿捧花燦笑
賴俊儒蜜月前殉職　英籍妻與公婆3人緊擁痛哭
快訊／1勇消「無完整遺體」身分難辨　將採DNA確認
將結婚卻殉職！　勇消母哭到無法走路「跌坐輪椅」
殉職勇消陳柏翰超孝順！為陪母回屏東　存錢帶媽媽遊歐
快訊／大翻盤！明揚惡火沒射水　消防局長：才進去就爆
「陽光大男孩俊儒」是常訓傳奇！　學長曝私下一面：想你了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南警數月溯源偵辦　掃蕩瓦解販毒集團3人羈押

肝臟移植治肝癌！女捐肝成功救父　花蓮慈院器官移植中心傳美事

提升學生英語能力！慈大整合校內外資源　全面啓動雙語教學

內政部警政署警政委員視導台東縣警察局

承億集團餐廳推中秋優惠　高雄嘉義日月潭三館連線吃烤肉賞美景

迎中秋雙十連假　桃園統領五週年慶9／28起開打祭超高回饋

裝載貨物要注意！　發生散落、掉落、滲漏…賠很大

善用網路取代馬路！　桃竹苗分署：透過視訊申請失業給付

全台首次！推廣桃園民宿國際化　觀旅局與國際品牌GoPro合作

展期還有23天！　世界客家博覽會預期600萬人次參展提早達標

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東工廠爆炸

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

iPhone 15「全台首摔」　螢幕炸裂！維修破5位數

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」！　另3人1條件協調中…Jennie曝「下一步」

屏東科技園區「第二次爆炸」恐怖畫面曝！

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

南警數月溯源偵辦　掃蕩瓦解販毒集團3人羈押

肝臟移植治肝癌！女捐肝成功救父　花蓮慈院器官移植中心傳美事

提升學生英語能力！慈大整合校內外資源　全面啓動雙語教學

內政部警政署警政委員視導台東縣警察局

承億集團餐廳推中秋優惠　高雄嘉義日月潭三館連線吃烤肉賞美景

迎中秋雙十連假　桃園統領五週年慶9／28起開打祭超高回饋

裝載貨物要注意！　發生散落、掉落、滲漏…賠很大

善用網路取代馬路！　桃竹苗分署：透過視訊申請失業給付

全台首次！推廣桃園民宿國際化　觀旅局與國際品牌GoPro合作

展期還有23天！　世界客家博覽會預期600萬人次參展提早達標

屏東爆炸工廠過半員工是新人　培訓教育不足易釀禍

勇消施寶翔火場急先鋒！聯手陳柏翰救災獲表揚　2人不幸同時殉職

宏泰小王子砸8億　無貸款買三重仁義600坪地

摸清古物商作息　竊賊闖空門搬光古幣、老酒、大同寶寶

立委問明揚惡火調查報告何時出爐？　陳建仁：預估一個禮拜時間

台壽啟動屏東爆炸關懷　身故給10萬慰問金

莽男偷小貨車見警心虛急煞　高速逆向狂逃...下場慘曝光

快訊／預告將勞檢明揚國際公司　許銘春：的確發生超時、員工職災

對高虹安爭議已讀不回　柯文哲人設崩塌政治自殺

殉職勇消賴俊儒「新婚照曝光」！才與英籍女友登記　手拿捧花燦笑

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

地方熱門新聞

屏東工廠爆炸！陳其邁下令全力支援

國民黨將撤銷黨籍　徐耀昌發聲了

裝載貨物要注意　發生散落、掉落…賠很大

白楊瀑布崩塌土砂遭沖潰縮小　初評危機解除

屏東球廠爆炸　前進國小明停課1日

新北橋梁維護及路況養護　榮獲金路獎雙料冠軍

陳冠廷喊出交通發展四大政策

江信賢律師捐贈南消健身器材

內政部警政署警政委員視導台東縣警察局

承億集團高雄嘉義日月潭三館連線　吃烤肉賞美景

三鶯大橋9／23全線通車　侯友宜：加強檢視確保通行安全

基隆57所公辦幼兒園　開辦課後延長照顧

五都地檢力查進口蛋台南靜悄悄

桃園統領五週年慶9/28起開打　祭超高回饋

更多熱門

相關新聞

大膽賊專偷「神明桌」 5人落網起贓600萬

大膽賊專偷「神明桌」 5人落網起贓600萬

台南市警局偵破神明桌竊盜犯罪集團，起犯價值約600萬元贓物，該犯罪集團成員熟悉辨識百年檜木製神明桌，許多神桌雕工均非常精細，且價值不斐，在古物市場價值達數十萬至數百萬元不等金額。

獨／惡鄰13刀狠殺夫妻　羈押5天都吃好睡好　

獨／惡鄰13刀狠殺夫妻　羈押5天都吃好睡好　

南警聯合稽查改裝車揪出毒品通緝犯

南警聯合稽查改裝車揪出毒品通緝犯

男行竊遭圍捕藏躲6小時仍遭南警緝獲

男行竊遭圍捕藏躲6小時仍遭南警緝獲

陳其邁檢討「社會局做不夠」

陳其邁檢討「社會局做不夠」

關鍵字：

南警販毒羈押

讀者迴響

熱門新聞

賴俊儒度蜜月前殉職！媽媽：以你為榮

女星親弟「是屏東爆炸工廠員工」！正要上班閃死神

屏東爆炸逾80人死傷！醫跪地搶救跟死神拔河

屏東勇消陳柏翰殉職！基隆市消防局PO文哀悼

新婚消防員殉職　周春米淚崩致歉！父：沒有誰的錯

即／屏東大火1死96傷　明揚國際董事長回應了

消防員回憶爆炸瞬間　同仁燒傷斷肢

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

賴俊儒妻母認屍！親友崩潰fb刷留言

消防員賴俊儒殉職　友湧臉書悼念：真的不要鬧啦

勇消施寶翔殉職！岳母曝：不敢告訴小孩

屏東4消防員殉職！失聯3遺體找到了

即／大翻盤！明揚惡火沒射水　消防局長：進去就爆了

快訊／消防員面部難辨　父認屍痛哭

屏東工廠爆炸　又找到2失聯消防員

更多

最夯影音

更多
屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光
名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東工廠爆炸

屏東工廠爆炸

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面