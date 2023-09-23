　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

任正非批評「不學英文」　直言「在世界上沒法就業！」

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近年出現許多提倡「不學英文」的聲音，引起了不少討論。對此，華為創辦人任正非表示，不學英文的話，農村孩子永遠就是農民，將來在世界上沒辦法就業，也進不了高端行業，「不要我學不好英語，就讓大家都不學英語。」

任正非7月與科技日報前總編輯劉亞東的一段對話近日被公開，在聊到教育議題時，他提到，「你跟西方競爭，競爭什麼呢？靠資源不可能，我們就是要通過文化振興，把錢賺回來。教育為什麼重要呢？天才都是從少年中產生的。中小學齊步走、同質化教育，把天才給埋沒了。」

任正非指出，孔子都講因材施教。現在有人說，不要學英文，「不學英文，農村孩子永遠就是農民。你不學英文，將來在這個世界上怎麼就業啊？還有人說，不要學數學。數學和英語都不好，就進不了高端行業，農民的孩子永遠是農民，階層分化就出現了。」

任正非強調，在農村學英文困難，這他理解，「但是熬一熬，不就熬出來了嘛？可能口語表達不那麼好，但是有文字的識別能力也行啊。」

任正非更進一步指出，光講自我培養是片面的，「自培」和「他培」要結合起來，「他培」就是孔子那句話「因材施教」，不要過分強調「起跑線」，不要同質化，「不要我學不好英語就讓大家都不學英語。」

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
看Netflix賺錢！　200人慘受騙
快訊／午後對流雨來襲！9縣市大雨特報
快訊／小隊長甦醒了！　「第一視角」還原過程
屏東明揚國際「員工月薪曝光」　鄉民喊不意外
29歲女員工遭炸飛「脾臟碎裂」！母拿血褲守加護病房外：心快痛
女星弟逃屏東惡火！義消悲聞同事沒出來　45字忍淚：我們沒怨任

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

任正非批評「不學英文」　直言「在世界上沒法就業！」

香港亞運代表團吉祥物「黃獅」被消失！　諧音「黃絲」遭投訴雪藏

重慶前首富退休後住養老院　首現身：不是孤老院，生活很舒心

台港策進會邀香港KOL　走讀文創台灣

香港高鐵單日人次破10萬　1至8月共1200萬人次搭乘

保全攔母女進校被打巴掌　怒反擊「掐後脖頸往地上摔」

印度稱選手參加亞運被阻　強調阿魯納查省是「不可分割領土」

國防部首提「監控福建」　陸專家：對解放軍構成的威脅有限

江南彩墨畫「活生生」躍入杭州亞運　「黑科技」呈現歷屆異國風情

大學畢業找不到工作！　他「改成高中學歷」收數十個面試邀請

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

屏東工廠爆炸

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

iPhone 15「全台首摔」　螢幕炸裂！維修破5位數

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」！　另3人1條件協調中…Jennie曝「下一步」

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

屏東科技園區「第二次爆炸」恐怖畫面曝！

任正非批評「不學英文」　直言「在世界上沒法就業！」

香港亞運代表團吉祥物「黃獅」被消失！　諧音「黃絲」遭投訴雪藏

重慶前首富退休後住養老院　首現身：不是孤老院，生活很舒心

台港策進會邀香港KOL　走讀文創台灣

香港高鐵單日人次破10萬　1至8月共1200萬人次搭乘

保全攔母女進校被打巴掌　怒反擊「掐後脖頸往地上摔」

印度稱選手參加亞運被阻　強調阿魯納查省是「不可分割領土」

國防部首提「監控福建」　陸專家：對解放軍構成的威脅有限

江南彩墨畫「活生生」躍入杭州亞運　「黑科技」呈現歷屆異國風情

大學畢業找不到工作！　他「改成高中學歷」收數十個面試邀請

台南登革熱疫情發燒　藍軍批防疫問題一籮筐

看Netflix賺錢！200人慘受騙　6嫌學蜘蛛人爬出4樓窗...照樣被逮

《虹彩六號：圍攻行動》SIX邀請賽賽程確定！2月決戰拉丁美洲

今年一十八！一起成長的日子　 長億高中高三生「成長儀式」

916世界環境清潔日　挖子尾海灘淨灘參與踴躍

明揚大爆炸6死百人受傷　盧秀燕：台中願做屏東後盾

《如懿傳》周迅挨鞭秒噴淚　「兇手」何泓姍爆料真相

南漂3年「終於定下來」！　黃雨欣高雄買房：完全屬於我們的家

快訊／午後對流雨來襲！9縣市大雨特報　警戒區出爐

明揚惡火奪走4勇消　家屬心痛：不進去被民眾罵、進去卻要殉職

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

大陸熱門新聞

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

大學畢業沒工作　他「改成高中學歷」秒收面試邀請

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

女大生蹭陌生人喜酒　只包440元被罵上熱搜

2歲男童「這1舉動」判賠48萬　父母臉綠了

淡水河水注湘江　湘台會成果豐碩

保全被打巴掌　反擊「掐後頸往地上摔」

微信哭哭！　杭州亞運只用支付寶

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

中國恆大「銷售不如預期」 取消原定「境外債務重組會議」安排

國防部首提「監控福建」　陸專家：威脅有限

重慶前首富退休後住養老院 首現身：不是孤老院，生活很舒心

35歲英文女師突「忘了自己」！檢查驚罹自體免疫癡呆

更多熱門

相關新聞

慈大整合校內外資源　啟動全面雙語教學

慈大整合校內外資源　啟動全面雙語教學

教育部9月15日公佈「112年大專學生雙語化學習計畫」核定名單，慈濟大學獲「普及提升學校」補助，補助金額為250萬元。慈濟大學也將成立「雙語教學資源中心」，整合校內外資源，透過整體面、學生面、課程面和教師面的推動，及全校單位的努力，全面推動雙語教學。

西安交大將英語考試與學位脫鉤

西安交大將英語考試與學位脫鉤

任正非：從沒說過「打倒美國」

任正非：從沒說過「打倒美國」

說不好也學不好　雙語教學適得其反

說不好也學不好　雙語教學適得其反

國一英文「handsome」翻成帥氣的　秒被圈錯！媽傻了

國一英文「handsome」翻成帥氣的　秒被圈錯！媽傻了

關鍵字：

任正非英文英語

讀者迴響

熱門新聞

女星親弟「是屏東爆炸工廠員工」！正要上班閃死神

賴俊儒度蜜月前殉職！媽媽：以你為榮

即／大翻盤！明揚惡火沒射水　消防局長：進去就爆了

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

屏東爆炸逾80人死傷！醫跪地搶救跟死神拔河

殉職勇消賴俊儒「新婚照曝光」！手拿捧花燦笑

屏東勇消陳柏翰殉職！基隆市消防局PO文哀悼

新婚消防員殉職　周春米淚崩致歉！父：沒有誰的錯

即／屏東大火1死96傷　明揚國際董事長回應了

爆炸波超可怕　消防車被炸爛畫面曝光

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

消防員回憶爆炸瞬間　同仁燒傷斷肢

賴俊儒妻母認屍！親友崩潰fb刷留言

勇消施寶翔殉職！岳母曝：不敢告訴小孩

消防員賴俊儒殉職　友湧臉書悼念：真的不要鬧啦

更多

最夯影音

更多
名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕
屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

屏東工廠爆炸

屏東工廠爆炸

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面