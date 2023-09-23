任正非批評「不學英文」　直言「在世界上沒法就業！」

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近年出現許多提倡「不學英文」的聲音，引起了不少討論。對此，華為創辦人任正非表示，不學英文的話，農村孩子永遠就是農民，將來在世界上沒辦法就業，也進不了高端行業，「不要我學不好英語，就讓大家都不學英語。」

任正非7月與科技日報前總編輯劉亞東的一段對話近日被公開，在聊到教育議題時，他提到，「你跟西方競爭，競爭什麼呢？靠資源不可能，我們就是要通過文化振興，把錢賺回來。教育為什麼重要呢？天才都是從少年中產生的。中小學齊步走、同質化教育，把天才給埋沒了。」

任正非指出，孔子都講因材施教。現在有人說，不要學英文，「不學英文，農村孩子永遠就是農民。你不學英文，將來在這個世界上怎麼就業啊？還有人說，不要學數學。數學和英語都不好，就進不了高端行業，農民的孩子永遠是農民，階層分化就出現了。」

任正非強調，在農村學英文困難，這他理解，「但是熬一熬，不就熬出來了嘛？可能口語表達不那麼好，但是有文字的識別能力也行啊。」

任正非更進一步指出，光講自我培養是片面的，「自培」和「他培」要結合起來，「他培」就是孔子那句話「因材施教」，不要過分強調「起跑線」，不要同質化，「不要我學不好英語就讓大家都不學英語。」