台港策進會邀香港KOL　走讀文創台灣

▲台港策進會邀請香港KOL、旅遊網站編輯訪台。（圖／翻攝台港經濟文化合作策進會）



記者蔡紹堅／台北報導

為推展台灣文創產業，台港經濟文化合作策進會（策進會）委請中華民國全國商業總會，於9月22日邀請香港KOL、旅遊網站編輯等共15人，深入台北文創聚落，探訪台灣在地元素與人文精神，並與業界人士及策進會互動交流。

陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水於交流時表示，近年來台灣文創產業發展愈益蓬勃，不僅成為跨域合作的典範，更是連結傳統與創新的傳動軸。

本次活動除了希望透過KOL們的「創意之眼」，發掘台灣的與眾不同，向更多香港朋友們行銷台灣文創品牌與景點魅力，同時也分享台灣知名老店、傳統產業創新經驗，向世界傳遞台灣文創的獨特性與開闊性。

根據文化內容策進院今年3月發布的調查報告，2021年台灣文創產業廠商家數約69,630家，較2020年成長2.98%；總營業額約新台幣9,642.8億元，亦較2020年成長4.08%。台灣的文創產業擁有豐沛的創意人才，以及完整的產業鏈等優勢；而此一經濟型態亦是台灣軟實力與競爭力的重要指標與體現。

策進會期盼，以此次交流活動為契機，觸發台港產業間更多的合作火花，也為台灣帶來更多經濟效益。