　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮公告農損第3次現金救助！涵蓋10鄉鎮　受理至10 ／2止

▲▼受海葵颱風侵襲，花蓮10鄉鎮農作物受災嚴重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼受海葵颱風侵襲，花蓮10鄉鎮農作物受災嚴重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受海葵颱風影響，花蓮縣有10個鄉鎮發生多種作物有浸水、落果、倒伏、折枝、葉面枯黃、破損等受損，花蓮縣長徐榛蔚關心縣內農友及農作物生長情形，為協助受災農友儘早復耕復建，保障其收益，經縣府向農業部爭取，農業部已於9月22日公告。

本次辦理農業天然災害現金救助地區及項目如下：
一、鳳林鎮：硬質玉米、落花生、甘藷、香瓜、甘藍、絲瓜、香蕉、木瓜、紅龍果。
二、玉里鎮：幼稻-本田初期、油茶、甘藍、青蔥、薑、苦瓜、絲瓜、香蕉、柳橙、檸檬、柿、甜柿、紅龍果、塑膠布溫網室-塑膠布(網)、水平棚架網室-整體結構。
三、新城鄉：幼稻-本田初期、甘藍。
四、光復鄉：油茶、絲瓜、香蕉、木瓜、紅龍果。
五、卓溪鄉：油茶、薑、黃金果、塑膠布溫網室-整體結構塑膠布(網)、水平棚架網室-整體結構、塑膠布(網)。
六、花蓮市：非屬森林副產物之竹筍、短期葉菜。
七、瑞穗鄉：甘藍、胡瓜、苦瓜、香蕉、木瓜、水平棚架網室-塑膠布(網)。
八、秀林鄉：食用番茄、胡瓜、甜椒(彩色甜椒除外)、四季豆、紅龍果。
九、壽豐鄉：冬瓜、香蕉。
十、萬榮鄉：蓮霧。

▲▼受海葵颱風侵襲，花蓮10鄉鎮農作物受災嚴重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本次救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定救助額度為標準，依下列額度標準予以救助：
一、幼稻-本田初期：每公頃4,000元。
二、硬質玉米（雜糧二）：每公頃2萬8,000元。
三、甘藷、落花生（雜糧三）：每公頃3萬元。
四、油茶（特用作物二）：每公頃5萬5,000元。
五、短期葉菜（蔬菜一）：每公頃2萬9,000元。
六、冬瓜、四季豆、非屬森林副產物之竹筍、甘藍（蔬菜二）：
每公頃4萬1,000元。
七、甜椒（彩色甜椒除外）、絲瓜、胡瓜（蔬菜三）：每公頃4萬6,000元。
八、苦瓜、青蔥、薑、食用番茄(蔬菜四)：每公頃5萬1,000元。
九、黃金果（果樹一）：每公頃6萬2,000元。
十、柿（甜柿除外）(果樹二)：每公頃6萬5,000元。甜柿（果樹五）：每公頃10萬元。
十一、香瓜、檸檬、木瓜、紅龍果、香蕉、柳橙（果樹三）：每公頃8萬元。
十二、蓮霧（果樹五）：每公頃10萬元。
十三、塑膠布溫網室-塑膠布（網）：每0.1公頃1萬5,000元。
十四、塑膠布溫網室-整體結構：每0.1公頃5萬元。
十五、水平棚架網室-塑膠布（網）：每0.1公頃4,000元。
十六、水平棚架網室-整體結構：每0.1公頃1萬元。

▲▼受海葵颱風侵襲，花蓮10鄉鎮農作物受災嚴重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，受災農友可自今年9月23日起至10月2日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

農業處副處長張仁智說明，農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農作生產之自然人）；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、短期作農產品於同產季，救助以一次為限。

徐榛蔚提醒，本次災害救助受理期限至10月2日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損；另外，亦請各公所注意轄區時令作物生長情況，倘有疑似天然災害所致的損害，請儘速通報縣府。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
看Netflix賺錢！　200人慘受騙
快訊／午後對流雨來襲！9縣市大雨特報
快訊／小隊長甦醒了！　「第一視角」還原過程
屏東明揚國際「員工月薪曝光」　鄉民喊不意外
29歲女員工遭炸飛「脾臟碎裂」！母拿血褲守加護病房外：心快痛
女星弟逃屏東惡火！義消悲聞同事沒出來　45字忍淚：我們沒怨任

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南登革熱疫情發燒　藍軍批防疫問題一籮筐

今年一十八！一起成長的日子　 長億高中高三生「成長儀式」

嘉市竹園派出所新建工程斥資1.2億　併西區交通分隊

斥資3億推動現代化物流革命　台灣菸酒虎尾發貨中心正式啟用

包機直航！10航空業花蓮踩線交流　大啖東大門夜市山海宴

花蓮公告農損第3次現金救助！涵蓋10鄉鎮　受理至10 ／2止

國內漁港疏浚土方去化成問題　台東富岡港疏浚工程就近養灘

屏東市重陽雙重加碼　敬老卡500點再送敬老禮金1千元

「2023藍海生活節」9／28盛大開幕　台東活水湖首次夜間水舞展演

中秋前夕2023婦女賦你演唱會登場　女力群星齊聚台東

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

屏東工廠爆炸

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

iPhone 15「全台首摔」　螢幕炸裂！維修破5位數

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」！　另3人1條件協調中…Jennie曝「下一步」

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

屏東科技園區「第二次爆炸」恐怖畫面曝！

台南登革熱疫情發燒　藍軍批防疫問題一籮筐

今年一十八！一起成長的日子　 長億高中高三生「成長儀式」

嘉市竹園派出所新建工程斥資1.2億　併西區交通分隊

斥資3億推動現代化物流革命　台灣菸酒虎尾發貨中心正式啟用

包機直航！10航空業花蓮踩線交流　大啖東大門夜市山海宴

花蓮公告農損第3次現金救助！涵蓋10鄉鎮　受理至10 ／2止

國內漁港疏浚土方去化成問題　台東富岡港疏浚工程就近養灘

屏東市重陽雙重加碼　敬老卡500點再送敬老禮金1千元

「2023藍海生活節」9／28盛大開幕　台東活水湖首次夜間水舞展演

中秋前夕2023婦女賦你演唱會登場　女力群星齊聚台東

台南登革熱疫情發燒　藍軍批防疫問題一籮筐

看Netflix賺錢！200人慘受騙　6嫌學蜘蛛人爬出4樓窗...照樣被逮

《虹彩六號：圍攻行動》SIX邀請賽賽程確定！2月決戰拉丁美洲

今年一十八！一起成長的日子　 長億高中高三生「成長儀式」

916世界環境清潔日　挖子尾海灘淨灘參與踴躍

明揚大爆炸6死百人受傷　盧秀燕：台中願做屏東後盾

《如懿傳》周迅挨鞭秒噴淚　「兇手」何泓姍爆料真相

南漂3年「終於定下來」！　黃雨欣高雄買房：完全屬於我們的家

快訊／午後對流雨來襲！9縣市大雨特報　警戒區出爐

明揚惡火奪走4勇消　家屬心痛：不進去被民眾罵、進去卻要殉職

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

地方熱門新聞

屏東工廠爆炸！陳其邁下令全力支援

國民黨將撤銷黨籍　徐耀昌發聲了

裝載貨物要注意　發生散落、掉落…賠很大

白楊瀑布崩塌土砂遭沖潰縮小　初評危機解除

屏東球廠爆炸　前進國小明停課1日

南消五大隊檢查高爾夫器材製造工廠

新北橋梁維護及路況養護　榮獲金路獎雙料冠軍

陳冠廷喊出交通發展四大政策

江信賢律師捐贈南消健身器材

三鶯大橋9／23全線通車　侯友宜：加強檢視確保通行安全

棋牌社揪牌咖打牌從事麻將賭博

南消四大與統一企業公司新市廠聯合演練

南警掃蕩瓦解販毒集團3人羈押

企業捐贈救災裝備器材提升南消消防戰力

更多熱門

相關新聞

勿亂撞跳、搗蛋！電梯1公告眾人吵翻

勿亂撞跳、搗蛋！電梯1公告眾人吵翻

公共設施要每個人共同維護，畢竟一人弄壞，卻是全部人承擔，難免引發爭議。就有網友拍下一張公告，上面規定，搭乘電梯勿亂撞、亂跳，若發現頑皮搗蛋者，電梯會暫停使用一天，還會供出事主「讓大家認識認識！」令原PO笑呼「很酷又超有個性！」引發話題。

金價狂漲！陸黃金回收市場火熱　商家爆：客戶600克黃金變現144萬

金價狂漲！陸黃金回收市場火熱　商家爆：客戶600克黃金變現144萬

竹縣工務處長藏千萬現金！又爆收錢幫違建壓件

竹縣工務處長藏千萬現金！又爆收錢幫違建壓件

屏東村里長補選　林桂蘭侯翊潔沈孟珍3人當選

屏東村里長補選　林桂蘭侯翊潔沈孟珍3人當選

錢包10年後找回「現金沒少」　他讚：一連串好人

錢包10年後找回「現金沒少」　他讚：一連串好人

關鍵字：

公告農損現金救助涵蓋鄉鎮受理

讀者迴響

熱門新聞

女星親弟「是屏東爆炸工廠員工」！正要上班閃死神

賴俊儒度蜜月前殉職！媽媽：以你為榮

即／大翻盤！明揚惡火沒射水　消防局長：進去就爆了

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

屏東爆炸逾80人死傷！醫跪地搶救跟死神拔河

殉職勇消賴俊儒「新婚照曝光」！手拿捧花燦笑

屏東勇消陳柏翰殉職！基隆市消防局PO文哀悼

新婚消防員殉職　周春米淚崩致歉！父：沒有誰的錯

即／屏東大火1死96傷　明揚國際董事長回應了

爆炸波超可怕　消防車被炸爛畫面曝光

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

消防員回憶爆炸瞬間　同仁燒傷斷肢

賴俊儒妻母認屍！親友崩潰fb刷留言

勇消施寶翔殉職！岳母曝：不敢告訴小孩

消防員賴俊儒殉職　友湧臉書悼念：真的不要鬧啦

更多

最夯影音

更多
名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕
屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

屏東工廠爆炸

屏東工廠爆炸

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面