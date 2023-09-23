花蓮公告農損第3次現金救助！涵蓋10鄉鎮　受理至10 ／2止

▲▼受海葵颱風侵襲，花蓮10鄉鎮農作物受災嚴重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受海葵颱風影響，花蓮縣有10個鄉鎮發生多種作物有浸水、落果、倒伏、折枝、葉面枯黃、破損等受損，花蓮縣長徐榛蔚關心縣內農友及農作物生長情形，為協助受災農友儘早復耕復建，保障其收益，經縣府向農業部爭取，農業部已於9月22日公告。

本次辦理農業天然災害現金救助地區及項目如下：

一、鳳林鎮：硬質玉米、落花生、甘藷、香瓜、甘藍、絲瓜、香蕉、木瓜、紅龍果。

二、玉里鎮：幼稻-本田初期、油茶、甘藍、青蔥、薑、苦瓜、絲瓜、香蕉、柳橙、檸檬、柿、甜柿、紅龍果、塑膠布溫網室-塑膠布(網)、水平棚架網室-整體結構。

三、新城鄉：幼稻-本田初期、甘藍。

四、光復鄉：油茶、絲瓜、香蕉、木瓜、紅龍果。

五、卓溪鄉：油茶、薑、黃金果、塑膠布溫網室-整體結構塑膠布(網)、水平棚架網室-整體結構、塑膠布(網)。

六、花蓮市：非屬森林副產物之竹筍、短期葉菜。

七、瑞穗鄉：甘藍、胡瓜、苦瓜、香蕉、木瓜、水平棚架網室-塑膠布(網)。

八、秀林鄉：食用番茄、胡瓜、甜椒(彩色甜椒除外)、四季豆、紅龍果。

九、壽豐鄉：冬瓜、香蕉。

十、萬榮鄉：蓮霧。

本次救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定救助額度為標準，依下列額度標準予以救助：

一、幼稻-本田初期：每公頃4,000元。

二、硬質玉米（雜糧二）：每公頃2萬8,000元。

三、甘藷、落花生（雜糧三）：每公頃3萬元。

四、油茶（特用作物二）：每公頃5萬5,000元。

五、短期葉菜（蔬菜一）：每公頃2萬9,000元。

六、冬瓜、四季豆、非屬森林副產物之竹筍、甘藍（蔬菜二）：

每公頃4萬1,000元。

七、甜椒（彩色甜椒除外）、絲瓜、胡瓜（蔬菜三）：每公頃4萬6,000元。

八、苦瓜、青蔥、薑、食用番茄(蔬菜四)：每公頃5萬1,000元。

九、黃金果（果樹一）：每公頃6萬2,000元。

十、柿（甜柿除外）(果樹二)：每公頃6萬5,000元。甜柿（果樹五）：每公頃10萬元。

十一、香瓜、檸檬、木瓜、紅龍果、香蕉、柳橙（果樹三）：每公頃8萬元。

十二、蓮霧（果樹五）：每公頃10萬元。

十三、塑膠布溫網室-塑膠布（網）：每0.1公頃1萬5,000元。

十四、塑膠布溫網室-整體結構：每0.1公頃5萬元。

十五、水平棚架網室-塑膠布（網）：每0.1公頃4,000元。

十六、水平棚架網室-整體結構：每0.1公頃1萬元。

徐榛蔚表示，受災農友可自今年9月23日起至10月2日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

農業處副處長張仁智說明，農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農作生產之自然人）；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、短期作農產品於同產季，救助以一次為限。

徐榛蔚提醒，本次災害救助受理期限至10月2日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損；另外，亦請各公所注意轄區時令作物生長情況，倘有疑似天然災害所致的損害，請儘速通報縣府。