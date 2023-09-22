陸物價及房地產下行　統計局官員投書：不會出現日本式長期通縮

▲大陸國家統計局副局長盛來運。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期物價及房地產市場下行，部分民眾擔心出現重蹈日本長期通縮覆轍。對此，大陸國家統計局副局長盛來運投書媒體稱，深入對比後發現，無論是發展階段和政策應對，「中國與日本通縮時有明顯不同.....從經濟基本面和宏觀政策等看，中國不會出現日本式長期通縮。」

▲大陸超市降價促銷，吸引買氣。（圖／CFP）

盛來運今（22）日以《中國經濟高質量發展大勢沒有變》為題，投書大陸國務院指導的官媒報刊《經濟日報》，他表示，從經濟基本面看，20世紀90年代，日本人均GDP已經達到3萬美元（2015年不變價），穩居發達國家行列，經濟增速與快速發展期相比明顯放緩，而泡沫破滅進一步加劇經濟下行，1992年—1995年日本經濟年均僅增長1.0%。經濟增長低迷、市場需求不足，是日本陷入通貨緊縮的根本原因。

盛來運指出，中國當前仍是世界上最大的發展中國家，人均GDP約為1.2萬美元（2015年不變價），經濟增長潛力巨大，經濟增速明顯快於主要發達經濟體。從房地產市場看，20世紀80年代末，日本城鎮化率接近80%，房地產市場內在發展動能減弱。為應對日元升值，日本政府實施寬鬆財政和貨幣政策，導致房地產市場泡沫嚴重，隨著泡沫破裂，房地產價格大幅下降，銀行不良債權急劇增加，市場需求明顯萎縮。1995年日本銀行業新增貸款比1990年下降超80%。

相較於日本，盛來運認為，雖然目前房地產市場處於調整期，但城鎮化尚未完成，居民剛性和改善性住房需求仍在釋放，加之房地產調控政策不斷優化調整，房地產市場發展仍有較好支撐。

盛來運提到，從宏觀政策看，日本政府面對市場需求萎縮、通貨緊縮嚴重，貨幣政策應對遲緩，財政政策刺激力度不足，市場流動性偏緊，擴大需求效果有限，企業和居民預期低迷，「1992年—2000年，日本廣義貨幣供應量年均僅增長3.6%。」

盛來運強調，中國政府面對價格低位運行，堅持實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，今年以來連續下調政策利率，降低存款準備金率，保持流動性合理充裕，著力擴大社會總需求，消費投資持續增長，經濟循環逐步改善。