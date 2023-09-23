重機具開挖火場尋找失聯6人！　家屬在現場等候盼一線生機

記者黃彥傑、崔子柔／屏東報導

屏東明揚國際科技公司（8420）工廠22日傍晚傳出爆炸，造成102人輕重傷、3名消防員不幸殉職，截至今晨仍有6人失聯（含1消防員），工廠火勢至今仍未完全撲滅，失聯員工的家屬在現場等候，盼有一線生機，相關單位目前已出動重機具開挖，目前尋獲2人，皆已無呼吸心跳。

事發工廠存有大量烷、天然氣等化學物品，導致現場不斷出現爆炸情況，屏東警消獲報後，立刻派員前往現場搶救，沒想到第一批消防員入內射水時就發生爆炸，導致消防員出現死傷，只好暫停救援，後續又發生第二次爆炸，大火延燒至今晨。

▲▼明揚火場開挖，失聯員工家屬在外等候。（圖／記者黃彥傑攝）



今早相關單位調派重機具進駐協助開挖，分別於7時44分、8時34分找到一位女性、男性公司員工，皆已無呼吸心跳，分別送往屏東榮總醫院、高雄802醫院搶救。

現場仍有4位民眾失聯，家屬徹夜未歸在現場等候消息。由於家屬目前還沒有收到音訊，有些人焦急看向廠內，有些人蹲坐在路邊等候，也有人雙手合十祈禱奇蹟發生。

▲失聯民眾家屬在外祈禱。（圖／記者白珈揚攝）



這場大火發生在屏東市經建路38號，是明揚國際科技公司的工廠，據了解，該公司公司主要經營高爾夫球相關產業，由於高爾夫球心是由合成橡膠、關鍵鏈添加物混合而成，其中內部橡膠含量高於99%，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，可能發生爆炸。