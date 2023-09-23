消防員賴俊儒度蜜月前殉職！媽媽、英國籍妻子到院認屍：以你為榮

▲賴姓消防員的妻子、母親趕到醫院認屍。（圖／民眾提供）



記者柯振中／綜合報導

【23日凌晨0點49分更新】：現場經過搜救，又找到了2名消防人員，其中一名被救出時已死亡，另一人被壓在工廠內，目前正在全力搶救中。

屏東科技園區大火釀1死96傷，罹難者身分經過調查，初步判定為殉職的消防員賴俊儒，賴母、英國籍的賴妻接獲通知，也已趕到醫院認屍。據了解，賴俊儒與妻子結婚還沒滿一年，原先已經安排好度蜜月的行程，行前卻發生這種意外，令人感到相當痛心。

這名殉職消防員在火場受到重傷，被救出時就已沒有呼吸心跳，且因為面目難以辨識，起初一度以為是施姓消防員，只不過後來遺體身上找出了寫有「賴俊儒」三個字的名條，2家人接獲消息，都趕到醫院認屍。

賴父接獲噩耗，趕往醫院確認情況，看見遺體時瞬間哭得癱軟、倒地，不斷崩潰哭號，儘管看到了名條，仍然希望醫院透過DNA來確認。

▲屏東工廠爆炸，家屬到醫院認屍（圖／記者吳奕靖翻攝）



賴母、英國籍的賴妻等家屬得知消息，也都前往醫院認屍。賴母一看見遺體，忍不住哀傷的情緒，不過還是強打精神，說了「以你為榮」等話語。

遺憾的是，賴俊儒與英國籍妻子結婚未滿一年，2人也約好了度蜜月的日程，沒想到臨行前碰上意外天人永隔，令人不敢置信。