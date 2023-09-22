台中再增一台燃氣機組　盧秀燕：歡迎但中火需再減煤

▲台中再增加一燃氣機組，中火將年減煤100萬噸以上，盧秀燕表示歡迎。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台電代理董事長曾文生今天在台電淨灘活動時提及，中火在民營中佳機組上線商轉後，一年少燒100萬噸煤碳，燃煤總量降到1100萬公噸以下。對此，台中市長盧秀燕表示，歡迎中佳電廠燃氣機組，現在已達成共識，到時候中火會把現在1260萬噸每年燒煤數量還要再減低約100多萬噸左右，精確數字雙方還會做最後的磋談。

盧秀燕指出，台中中火是全國最大的電廠，如果要增加燃氣，一定要拆煤或減煤，才能電力更多、但污染更少。中火增加兩部燃氣機組，現在興建進度大概在百分之三、四十左右，所以他們也應台中市的要求，這兩部蓋完以後，有兩部燃煤機組在115年要拆除，很高興今天台電正式再更確定是要拆。

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另外，台電又准許民營電廠中佳，蓋一部燃氣機組，盧秀燕強調，必須符合台中總量管制的規定，初步已經和台電達成共識，歡迎中佳燃氣機組，至於民營增加燃氣機組，如何減煤，要和中火燃煤總量一起計算，很高興台電董事長親口證明，接著就等雙方議定正式公文書。

盧秀燕指出，自己上任時，中火一年燒1500萬噸的煤，目前降到一年約1260萬噸，若中佳蓋燃氣機組，則要求台電中火還要減煤，初步已有共識，一年再減100萬噸煤，市府替市民和全國民眾爭取到三部燃氣機組，同時也減煤，國家電力增加，空氣更好，達到多贏，對市民健康有保障。