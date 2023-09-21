　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／超思蛋讓「媽媽市長」盧秀燕看不下去　串連地方合力反擊中央

▲盧秀燕,鄭照新,曾梓展。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者崔至雲／台北報導

進口蛋風波燒不停，從原本缺蛋的民生問題，因進口廠商超思50萬公司啟人疑竇，再到巴西蛋標示不實，一系列的爭議，「媽媽市長」盧秀燕看不下去，登高一呼，在第一時間要求中央公佈雞蛋流向，成為事件轉折點，逼得神隱多日的農業部長陳吉仲召開記者會說明圖利疑雲， 而藍營執政縣市包括台北市、桃園市、新北市、基隆市隨後跟進，也宣布學校營養午餐「禁用液蛋」，到市場雞蛋安全穩定為止，直到現在陳吉仲都請辭下台了，這起爭議仍未停歇。

一連串地方反擊中央的力量，來自上周盧秀燕揭露，台中市府曾向農委會調閱巴西進口蛋資料，卻遭以「不方便」回絕，讓盧秀燕震怒。隨後，盧便大動作對藍營縣市喊話，「既然中央不公布，那地方自己來查」；對於主導進口的畜產會，遲遲不願公布流向，台北市長蔣萬安也下達最後開罰通牒，最終逼得農業部公布進口蛋倉儲地點。

國民黨發言人林家興指出，最一開始超思公司資本額被外界發現問題時，盧秀燕並未加入戰火，因為當時還是中央權責，但隨後從進口蛋演變成食安問題時，地方已有警覺了，盧精準出手開第一槍，為食安問題對上中央，展現捍衛食安的決心。

林家興分析，藍營執政縣市其實非常團結，尤其面對食安問題，大家都不馬虎，其他縣市見盧秀燕的「禁止蛋液進校園」政策，桃園市、台北市、新北市、基隆市也紛紛跟進，因為發現中央無法幫助到地方，地方政府只能自救。

民進黨的「蛋蛋危機」延燒近1個月，雖然還未能看出是否真正影響總統參選人賴清德選情，不過陳吉仲最終仍請辭下台為賴清理戰場。台中地方人士直言，多虧盧秀燕吹響號角，讓藍營首長揮出漂亮的一擊，不過陳吉仲下台， 不代表這事件就此結束，藍營仍會繼續監督雞蛋問題，綠營若再不解決民生問題，恐將間接動搖2024大選情。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
中秋連假天氣差！　雨區出爐
快訊／央行再下修全年GDP至1.46%　CPI為2.22%
待高通13年突被裁「只有1類人留下」！　他曝資遣費破百萬
快訊／跟進Fed！央行暫停升息　利率連2凍
蔬果店誤賣毒地瓜　北市衛生局出手了
外送員19刀狂砍　按摩女「幾乎斷頸」慘死
吃完高雄知名熱炒店！　女大生上吐下潟30次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析／超思蛋讓「媽媽市長」盧秀燕看不下去　串連地方合力反擊中央

預言陳吉仲下台後輪到「她」？　郭正亮曝線索：這事會亂七八糟

大直倒塌案「房客拿不出租約」難拿補償　林珍羽批市府冷血麻木

高虹安爭議連環爆　柯建銘：我講的每件事情都應驗

增退休權益！行政院修法　1年期義務役政府提繳6%退休金

《家防法》修法　散布被害人性影像納保護令、同性配偶也適用

「不遺漏任何一個人」　學者曝賴清德醫療政策核心

辭職止血沒用？　TPOC：陳吉仲「一人毀全黨」！負聲量波及賴清德

他嘆陳吉仲白辭了　還原報廢蛋原因：這真的是有點誤會

影／賴清德訪埔里阿嬤　背後暖心故事曝光

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

分析／超思蛋讓「媽媽市長」盧秀燕看不下去　串連地方合力反擊中央

預言陳吉仲下台後輪到「她」？　郭正亮曝線索：這事會亂七八糟

大直倒塌案「房客拿不出租約」難拿補償　林珍羽批市府冷血麻木

高虹安爭議連環爆　柯建銘：我講的每件事情都應驗

增退休權益！行政院修法　1年期義務役政府提繳6%退休金

《家防法》修法　散布被害人性影像納保護令、同性配偶也適用

「不遺漏任何一個人」　學者曝賴清德醫療政策核心

辭職止血沒用？　TPOC：陳吉仲「一人毀全黨」！負聲量波及賴清德

他嘆陳吉仲白辭了　還原報廢蛋原因：這真的是有點誤會

影／賴清德訪埔里阿嬤　背後暖心故事曝光

導盲犬陪視障者搭地鐵！大叔忍不住「伸手摸狗頭」　動作掀網論戰

必勝客「零傷害比薩」又來了！中秋回歸「月亮圈圈」加價99元就有

Halsey分手5個月認愛《惡靈古堡》演員！　與前男友共養2歲兒

誆塔位加購骨灰罐更好賣！檢扣1.3億黑心錢押11人　金光黨手法曝

2023人才永續國際論壇：從系統思考中打造人才解方

新北警犬隊「3Q姊弟」光榮退役　認證好脾氣「PRO等級」等家中

進口蛋風波延燒...徐乃麟怒轟「蠻離譜」！　揭烘焙坊蛋產地：比市面貴

菲機場安檢員偷錢被抓包　當場「生吞鈔票」！誇張行徑全被拍

「天宮課堂」第四課　夢天實驗艙首次作為「新教室」使用

2屁孩闖加州最高橋拍片　「200m高空玩命盪鞦韆」警消驚險救人

陸服飾員工爆掐女客脖子　結局反轉！業者避不道歉

政治熱門新聞

快訊／李昂為「博愛座如何使用」氣憤點名蔣萬安　北市府緊急回應了

侯友宜抱出的南非武官之子　舊金山相擁「沒侯就沒我」

快訊／柯文哲怒了　為雞蛋挑戰賴清德

知名作家李昂再點名蔣萬安！　強調目的為討論「博愛座如何使用」

大直25戶昨再下陷　李四川曝原因

柯文哲曝財富不自由10件事：吃冰舔蓋

快訊／北市府再爆人事異動！　觀傳局長被蔣萬安「降等」轉參事

行政院通過最低工資法草案　6大重點一次看

第二波連署站點曝光　郭台銘：將用連署書展示人民對改革的希望

被問柯文哲民調下滑是否跟716有關　館長爆粗口：三立記者真他X優秀

直擊／新北連署站支持者嗨翻！　「台灣人的救星郭台銘」

憂「地震頻傳」再次倒塌　大直嚴重受災25戶「9／25起強制拆除」

柯文哲列財富不自由10件事　鄭運鵬：他們家可能真的不懂庶民生活

蕭美琴投書美媒　須迫切阻擋2758決議遭曲解

更多熱門

相關新聞

預言陳吉仲下台後輪到「她」？　郭正亮曝線索：這事會亂七八糟

預言陳吉仲下台後輪到「她」？　郭正亮曝線索：這事會亂七八糟

進口巴西蛋爭議引爆成食安風暴，飽受爭議的農業部長陳吉仲19日晚間請辭獲准，20日哽咽說道「我今天離開了，對我個人攻擊的力道就會減少，農業部同仁就可以好好做事情」，引發各界熱議。對此，前立委郭正亮則預言，下一位準備下台的部長應該是經濟部長王美花，因為10月12日將碰到貿易壁壘，屆時可能會處理得亂七八糟。

辭職止血沒用？　TPOC：陳吉仲「一人毀全黨」！負聲量波及賴清德

辭職止血沒用？　TPOC：陳吉仲「一人毀全黨」！負聲量波及賴清德

綠委嘆陳吉仲白辭了　還原報廢蛋原因：這真的是有點誤會

綠委嘆陳吉仲白辭了　還原報廢蛋原因：這真的是有點誤會

怒農業部要業者做不實標示　國民黨團：將提修法懲教唆官員

怒農業部要業者做不實標示　國民黨團：將提修法懲教唆官員

過期進口蛋全民買單！新黨赴農業部討國賠　要求賠償每人17元

過期進口蛋全民買單！新黨赴農業部討國賠　要求賠償每人17元

關鍵字：

超思蛋盧秀燕陳吉仲

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

中信啦啦隊女神結婚！老公是南台灣最帥建商二代

更多

最夯影音

更多
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面