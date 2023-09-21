分析／超思蛋讓「媽媽市長」盧秀燕看不下去　串連地方合力反擊中央

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）



記者崔至雲／台北報導

進口蛋風波燒不停，從原本缺蛋的民生問題，因進口廠商超思50萬公司啟人疑竇，再到巴西蛋標示不實，一系列的爭議，「媽媽市長」盧秀燕看不下去，登高一呼，在第一時間要求中央公佈雞蛋流向，成為事件轉折點，逼得神隱多日的農業部長陳吉仲召開記者會說明圖利疑雲， 而藍營執政縣市包括台北市、桃園市、新北市、基隆市隨後跟進，也宣布學校營養午餐「禁用液蛋」，到市場雞蛋安全穩定為止，直到現在陳吉仲都請辭下台了，這起爭議仍未停歇。

一連串地方反擊中央的力量，來自上周盧秀燕揭露，台中市府曾向農委會調閱巴西進口蛋資料，卻遭以「不方便」回絕，讓盧秀燕震怒。隨後，盧便大動作對藍營縣市喊話，「既然中央不公布，那地方自己來查」；對於主導進口的畜產會，遲遲不願公布流向，台北市長蔣萬安也下達最後開罰通牒，最終逼得農業部公布進口蛋倉儲地點。

國民黨發言人林家興指出，最一開始超思公司資本額被外界發現問題時，盧秀燕並未加入戰火，因為當時還是中央權責，但隨後從進口蛋演變成食安問題時，地方已有警覺了，盧精準出手開第一槍，為食安問題對上中央，展現捍衛食安的決心。

林家興分析，藍營執政縣市其實非常團結，尤其面對食安問題，大家都不馬虎，其他縣市見盧秀燕的「禁止蛋液進校園」政策，桃園市、台北市、新北市、基隆市也紛紛跟進，因為發現中央無法幫助到地方，地方政府只能自救。

民進黨的「蛋蛋危機」延燒近1個月，雖然還未能看出是否真正影響總統參選人賴清德選情，不過陳吉仲最終仍請辭下台為賴清理戰場。台中地方人士直言，多虧盧秀燕吹響號角，讓藍營首長揮出漂亮的一擊，不過陳吉仲下台， 不代表這事件就此結束，藍營仍會繼續監督雞蛋問題，綠營若再不解決民生問題，恐將間接動搖2024大選情。