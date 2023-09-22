富家女引軟飯夫進公司！他竟仗勢威逼正妹會員上床　正宮切心休了

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▲絕望,害怕,恐懼,憂鬱,悲傷,難過,迷惘 .。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲小艾引領丈夫進公司，卻收到女會員檢舉遭丈夫性騷擾、拍裸照長達2年，崩潰訴離。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蔡怡萍／台南報導

男子阿成（化名）婚後找不到工作，妻子小艾（化名）便協助他進入她與父親的直銷公司工作，沒想到某日一名女會員卻寫信向父親檢舉，受到阿成性騷擾、強迫發生性行為並拍裸照長達2年，小艾得知後傷心自責，決定向法院訴請離婚、爭3歲孩子監護權，阿成不認錯還辯稱是女會員主動勾引，台南地院審後，認定雙方婚姻已嚴重破裂，判准離婚、小艾獲得監護權。

小艾指出，與阿成結婚後生下一名孩子，但阿成卻遲遲找不到工作、從未負擔過任何家庭生活費，她為鼓勵阿成重獲自信，便邀請他加入自己與父親的直銷公司，公司是台灣頂尖的直銷公司，有眾多會員，彼此關係相當融洽。

不料，某日父親卻接獲一名女會員來信檢舉，稱自從2018年11月開始，不斷受到阿成性騷擾，以權勢脅迫與其發生性關係，時間長達2年，父親再三考量後、決定向小艾吐實，她才知道阿成背地裡做了背棄家庭、仗勢欺人的惡行，與阿成攤牌後，阿成竟坦承手機中還有女會員的裸照，小艾身心崩潰，無顏面對父親與公司，被迫放棄經營權從此與阿成分居。

小艾進一步表示，阿成未念及父親在公司位居要職，她也經營多年聲譽良好，卻對女會員不斷騷擾逞慾，事後更推託是女會員主動勾引，她離家後阿成不聞不問、未付過孩子分毫撫養費，其價值觀、私生活更嚴重偏差，提告向法院請求離婚，並捍衛孩子監護權。

法官審後認為，雙方分居至今再無互動溝通，審理中阿成也從未出面挽回婚姻，夫妻情愛已喪失殆盡，且阿成無法提供孩子實際教養，親子關係疏離，固判准小艾離婚之訴，並取得孩子監護權，全案可上訴。

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