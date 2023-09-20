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社會 社會焦點 保障人權

與岳父大吵又欠債…失業男「狠摔40天早產兒」出氣致死　判11年

▲▼孩子,嬰兒,懷孕,新生兒,寶寶。（圖／取自Pixabay）

▲林男與岳父爭吵後，見早產兒子哭鬧，竟失控將氣出在兒子身上，將他抓起搖晃重摔、最後傷重死亡。（示意圖／取自Pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名林姓男子不滿岳父責罵他在家加裝手機強波器，又因欠債、失業等壓力，竟拿自己出生僅40天的早產兒子出氣，將他抓起劇烈搖晃、又捏又摔，導致最後顱骨骨折腦出血，10天後不治死亡。林男一審被依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，處有期徒刑12年，今日高雄高分院二審改判11年。

判決指出，林姓男子婚後與妻子、2名孩子、小舅子、岳父岳母同住，但林男與岳父長期相處不睦，時常爭吵。2022年6月2日，妻子早產生下體重只有2320公克的小兒子。

同年7月12日晚間，岳父看見林男未經同意、在家中擅自安裝手機強波器，大動肝火而與林男吵了一架，事後林男氣憤未消，又加上負債問題與失業壓力，在房間內看見哭鬧不停的兒子，竟將怨氣出在兒子身上，將脆弱的他抓起掐捏胸頸，用力撞擊兒子頭部，抱起他劇烈搖晃。

3天後林男發現兒子全身冰冷無反應，連忙送到醫院搶救，但一周後兒子仍因頭部創傷併顱骨骨折、顱內出血和腦挫傷，中樞衰竭而死亡。

林男起初還辯稱傷勢是兒子自行翻身不慎掉落床下，否認施暴，後來坦承當天因擅自裝設機器與岳父吵架，又遭逢公司裁員、小額借貸被催債，凌晨看見兒子哭鬧，心中怨氣壓力無處宣洩，才傷害兒子。

高雄地院一審，認為林男將負面情緒施加給無辜嬰孩，無視其為出生不到2月的早產兒，剝奪其生命，一開始還狡辯、未見有反省，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，處有期徒刑12年：林不服上訴，高雄高分院今早宣判，改判11年，仍可上訴。

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