澀谷鬧區大樓起火「黑煙狂竄」恐怖畫面曝！出動20消防車

記者王佩翊／編譯

日本東京都澀谷區知名商店街「澀谷中心街」一棟建築物22日下午1時發生火警，濃濃黑煙直竄天際，甚至能明顯看到通紅的火勢冒出。警消接獲通報後，動員20輛消防車至現場滅火，所幸並未出現人員傷亡。

根據《日本放送協會》報導，發生火災的是位於澀谷中心街的一棟5層樓建築物，起火點疑似是1樓的餐廳，而火勢與濃煙則是順著排氣管直衝到屋頂。

▲濃煙直竄天際，消防當局出動至少22輛消防車到場。（圖／翻攝自X）

一名男子拍下火災發生當時的畫面並表示，「火苗是從大樓的屋頂冒出，所以沒有感覺到太熱。不過的確有聞到些許焦臭味，所幸沒有看到有受傷的人被抬出來。」

事發時正好在現場的50多歲目擊民眾指出，「下班回家經過附近，卻突然聽到消防車的警鈴作響，隨後看到黑煙才知道發生火災。而且濃煙越來越多，火災現場附近建築物很密集，讓人擔心。」