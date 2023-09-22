快閃韓國議員全不知　蔣萬安喊冤：7月就對外公布

▲台北市長蔣萬安出席「北市數位成果發表會」受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

《東森新媒體ETtoday》掌握消息，台北市長蔣萬安將在24日快閃出訪韓國首爾，出席2023世界城市高峰會並發表演說；但由於事發倉促，不少議員都抱怨沒有接到通知，質疑是黑箱作業。對此，蔣萬安22日上午回應，其實在7月份的時候就已經對外公布，主辦單位也都有公布相關議程；蔣說，很單純去參加論壇、發表演說，行程很倉促、安排比較緊。

蔣萬安表示，9月24日禮拜天會率團到韓國首爾，參加2023年世界城市高峰會、市長論壇，並且會在市長論壇發表演說。另外，今年剛好也是台北市和首爾市締結姊妹市55週年，所以也特別會跟首爾市長會談，也會簽署合作備忘錄。

蔣萬安說，同時也會藉這次峰會跟參與的各城市首長進行相關交流，目前也安排跟姊妹市，也就是威靈頓市的市長會有一個早餐交流的會談，「這次就是參加世界城市高峰會，然後跟我們55年姊妹是的首爾市長會談」。

媒體追問，有議員覺得到現在沒公佈，質疑是黑箱作業？蔣萬安說，其實在7月份的時候就已經對外公布，當時就說接下來除了去新加坡參訪，以及9月份會到首爾參加世界城市高峰會。

蔣萬安說，市府很早就說有這個行程，另外相關的議程，主辦單位也都有公布，「這次就是參加會議，主辦單位當然對於會議的，不管是管制也都相當嚴格，我們這次去最主要就是參加高峰會，並於市長論壇發表演說」。蔣強調，議程都是公開的，主辦單位都有公布，這個部分我們就是禮拜天去，禮拜一參加會議、禮拜二中午就回來。

而稱「主辦單位有公布議程」，所以是要議員自己去看？蔣萬安說，應該說，這次其實就是很單純去參加論壇、發表演說，跟市長會面就回來，所以這個行程是很倉促、安排比較緊。