大直倒塌民宅25日開拆　蔣萬安：要求基泰對鄰宅影響降到最低

▲台北市市長蔣萬安出席「北市數位成果發表會」受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

基泰大直建案因施工不當導致造成附近民宅傾斜，有25戶住民因建物塌陷無家可歸，北市建管處排定將在25日起強制拆除。台北市長蔣萬安22日上午訪表示，拆除戶的周邊住戶，原本安置旅館是續住到今天，但會延長到25日，屆時拆除建物也會要求基泰對鄰近的影響降到最低。

蔣萬安說，住戶原本只住到今天，現在會延長到25日，因為25日屆時就會將目前這棟危險建物拆除，也會持續跟住戶溝通。

蔣萬安強調，市府一定是站在住戶這邊，盡力幫忙住戶爭取相關權益，「這個部分我們都會要求基泰要負起責任」。當住戶反映能不能延長住宿，市府也延長到25日，但是那個建物確實經過鑑定，還有結構技師認定，是有危險性存在，所以希望能盡快拆除，也會要求基泰在拆除過程對週遭住戶造成的影響降到最低。

另外，蔣萬安也說，當時承諾住戶20日就把相關經費匯入，也會持續跟住戶溝通，請結構技師公會到家裡面，經過鑑定造冊，了解他們龜裂、毀損的情形，這些都有紀錄。

至於是否還會再親自參與大直受災戶的會議？蔣萬安說，局處都已經召開過，包括前天都發局、昨天法務局，當時就有裁示成立2個小組，一個財損評估小組，一個後續跟住戶溝通的小組，這部分都會持續進行，住戶的聲音市府都會聽到。