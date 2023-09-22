花蓮漂流木開放撿拾！　販售前先上網登錄免觸法

▲▼海葵颱風過後，花蓮縣海岸堆積大量漂流木。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海葵颱風過後，花蓮縣海岸堆積大量漂流木，縣政府公告自9月15日起開放民眾以徒手方式撿拾，自然保育署花蓮分署呼籲，撿拾時不得使用機具裁切，撿拾條件為單支規格符合末徑小於20公分、長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，且沒有政府註記或烙印標記的漂流木。

花蓮分署表示，不論是否為貴重木，民眾都可在開放期間撿拾，且請民眾注意所公告之區域內才能撿拾，公告區域外者，仍請勿撿拾。



民眾撿拾漂流木後，若欲加工轉售，請拾得人攜帶身分證件，到花蓮分署轄下新城、南華、萬榮及玉里等4個工作站辦理登記，貴重木採逐支登記，非貴重木採整批重量登記，以取得漂流木合法產權證明；若民眾撿拾漂流木為自行使用，則可直接攜回，無須登記。

▲不得使用機具裁切，且開放撿拾的漂流木有大小規格限制。



此外，民眾若發現漂流木上有國有、公有、私有註記或烙印者，須通報花蓮分署或花蓮縣政府運回保管，後續將依民法第810條拾得漂流物規定，給予林產物價金10分之1做為報酬。



花蓮分署提醒民眾，撿拾的漂流木如要販賣，務必到台灣林產品生產追溯系統申請登記，取得追溯條碼後再行販售，同時也鼓勵民眾購買木製品認明台灣木材標章，共同響應及支持合法國產木材。