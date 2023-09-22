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社會 社會焦點 保障人權

妻收「愛妳一輩子」告白訊息　夫見雙人合照怒告！結局卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

李姓男子質疑陳女在婚姻關係存續期間，與丁男互傳曖昧訊息，包含「我是真的愛妳一輩子，我是真的喜歡妳」等等，還一起去唱KTV並自拍合照，導致婚姻關係破裂，夫妻倆最終離婚收場，因此決定對丁男提告求償60萬元。然而，高雄地院法官審理後，認定丁男與陳女並無不正當的交往關係，最終裁定駁回李男的告訴。

▲▼手機。（圖／記者許力方攝）

▲陳女和丁男等好友相約聚會，卻遭李男誤會外遇，導致婚姻破裂。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關。）

李男在判決書中主張，和陳女是在2018年間結婚，今年3月離婚，因為今年1月間他發現妻子與丁男透過LINE互傳曖昧訊息，包含「我是真的愛妳一輩子，我是真的喜歡妳」、「你醉了」、「好吧，你沒醉，很清醒」等等，以及「愛你」貼圖，他們甚至使用手機自拍親密照片，導致他與陳女的感情產生裂痕，最終離婚，憤而決定對丁男提告求償60萬元。

丁男則辯稱，他與陳女是相識28年的老同學，「我是真的愛妳一輩子，我是真的喜歡妳」這句話原本是要傳給其他人的，但因為當時喝醉了，不小心誤傳給陳女，酒醒後已立刻道歉，後來詢問對方「到家沒」，也只是出於朋友之間的關心；至於照片，那是在同學聚會唱歌時拍的，兩人並無做出任何親密行為，當時陳女也有跟其他人拍照。

陳女也出庭證稱，收到丁男訊息的當下根本不知道對方在講什麼，她先是回覆「你醉了」，接著又說「你沒醉」，是因為不想跟喝醉的人講道理，所以乾脆傳送貼圖敷衍，也沒有責怪的意思，而在KTV唱歌時，她確實有跟丁男以及其他人拍照，但都沒有親密舉動，她跟李男解釋過這件事情，無奈對方不相信，夫妻倆才會離婚。

高雄地院法官認為，丁男在酒醉狀態下傳送的示愛訊息，連陳女這個當事人都無法理解，而且一般人在懶得打字的時候，確實會使用貼圖替代，或者在不知道該回什麼的時候，隨便以貼圖打發，「愛你」貼圖在使用上有多種含意及可能，並非必然代表男女愛情，所以無法單憑對話就認定兩人有不正當的交往關係。

法官接著指出，在這件事情之後，丁男與陳女也沒有後續對談確認彼此真意，可見雙方對於該次對話內容都未認真看待，僅當作酒醉後的失態或嬉鬧而已。

至於照片問題，法官表示，陳女與丁男在照片中是對著鏡頭嘟嘴，而非對著彼此，也沒有做出類似親吻、擁抱、牽手等動作，考量到一般感情要好的朋友之間自拍也會嘟嘴，因此認定兩人並無逾越正常異性交往的分際，最終裁定駁回李男的告訴，全案仍可上訴。

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