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拜海葵之賜！太魯閣白楊瀑布崩塌土砂沖潰縮小　崩塌危機解除

▲▼白楊崩塌地沖潰前情形，攝於2022年11月16日。（圖／花蓮分署提供，下同）

白楊崩塌地沖潰前情形，攝於2022年11月16日。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

去年底因大量土石崩塌而封閉的白楊步道，已於今年8月15日重新開放，吸引眾多遊客朝聖打卡。林業及自然保育署花蓮分署持續追蹤調查，發現9月初經海葵颱風豪雨沖刷，原本堆積在崩塌地下方的土砂量已沖潰，現穩定溢流中，初步評估已無立即危險，後續將持續監測，隨時留意溪床變化，以維安全。
 
花蓮分署說明，立霧溪事業區79林班、白楊瀑布上方邊坡，去年11月發生大量落石崩塌，距離下游知名觀光景點白楊步道及吊橋僅約700公尺。崩塌容易導致塊狀岩石以彈跳方式掉落到白楊吊橋，岩屑堆積至河道，則有形成不穩定天然壩體之虞。幸好經今年幾次颱風豪雨沖刷後，河道上堆積土砂量已明顯減少並持續縮小中。

▲▼白楊崩塌地沖潰前情形，攝於2022年11月16日。（圖／花蓮分署提供，下同）

白楊崩塌地沖潰後情形，攝於今年9月12日，初步評估已無崩塌危險。
 
崩塌地發生至今，花蓮分署除即時建立各單位緊急聯絡窗口、辦理工作協調會、定期無人機空拍及調取衛星影像等，颱風豪雨期間則積極將崩塌地最新變化通報相關單位，以保障遊客生命財產安全。
 
花蓮分署感謝太魯閣國家公園管理處的協助與合作，將繼續監控及追蹤轄內崩塌地變化情形，讓遊客開心出遊、平安回家。

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