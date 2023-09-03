海葵巔峰之姿登陸！衝擊國內外航班取消　各家航空異動一次查

▲海葵颱風影響，明天部分航班取消。（資料圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風登陸，颱風中心明天(4日)清晨出海，但本島要等到明天晚上才能脫離暴風圈，影響部分國內線航班及日本東京成田航班取消。

●華信航空



受到海葵颱風影響，華信航空宣布，明(4日)國內航班除松山-台東2架次延飛、2架次正常起飛外，其他國內線航班全部取消，調整航班包括松山往台東AE-393延後2小時45分起飛，台東返回松山AE-394延後2小時15分起飛；AE-395/AE-396依表訂時間無異動，正常起飛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

●立榮航空

海葵颱風影響，立榮航空宣布，明天(4日)國內航線取消部分航班，包括本島往返金門全天航班，本島往返澎湖全天航班。

另松山往返北竿B7-8781/B7-8782；松山往返南竿B7-8751/B7-9091/B7-8755/B7-8757/B7-8752/B7-9092/B7-8756/B7-8758；台中往返南竿B7-8731/B7-9071/B7-8732/B7-9072；松山往返台東B7-8721/B7-8722。其他國內航線及兩岸航線維持正常營運。

●台灣虎航

受海葵颱風路徑及外圍環流影響，台灣虎航宣布，基於飛行安全考量，明天(4日)IT280/IT281高雄-東京成田來回航班取消。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，以各機場公佈為準。