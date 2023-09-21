搶攻中秋送禮　澎湖推6款鮮魚禮盒「企業客製化採購服務」

▲澎湖縣府與在地養殖業者推出中秋節鮮魚禮盒。（圖／澎湖縣政府提供）

記者楊惠琪／台北報導

為搶攻中秋送禮市場，澎湖縣政府與在地養殖業者攜手推出六大超值禮盒，以及專為企業設計的客製化採購法，今特別跨海來台舉辦「澎湖優鮮，在家嘗鮮」記者會，宣布推出6款超值禮盒，包括龍膽石斑、海鱺、大藍(黃)瓜石斑、黃金鯧、龍虎斑等5款全魚分切以及1款綜合精品組禮盒，另推出企業客製化採購方案。

澎湖縣政府參議陳晶卉表示，澎湖縣府自2008年創立「澎湖優鮮」品牌，以教育訓練、現場評核與每年不定期抽驗三管齊下，使澎湖優鮮成為優質水產代名詞，澎湖的箱網養殖面積及產值佔台灣近90%，近年推出的澎湖優鮮禮盒銷量4年內已成長超過1倍，截至今年8月銷售額已破千萬，更有望在年底突破2千萬大關。

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台灣海洋箱網養殖發展協會理事長薛宏營說，團體戰策略是銷量成長關鍵，透過澎湖優鮮品牌，在地養殖業者可整合各家優勢水產，提供消費者多元選擇，而統一低溫分切、包裝及冷鏈運銷的一條龍模式，不僅幫助業者能專心養魚，更有助於管理及維持水產品質，提升消費者信賴感。

配合中秋檔期，澎湖優鮮推出6款超值禮盒，包括龍膽石斑、海鱺、大藍(黃)瓜石斑、黃金鯧、龍虎斑等5款全魚分切以及1款綜合精品組禮盒，即日起限時特價提提供免運費服務，售價從$1780元至6050元，滿足不同消費族群。

此外，鎖定新年送禮檔期，另推出企業客製化採購方案。澎湖優鮮業者代表天和鮮物總經理蔡明欽說，年節期間企業贈禮是龐大商機，透過攜手全家通路與黑貓宅急便冷鏈物流配送，讓澎湖優鮮禮盒成功打入企業福委會採購名單，已受鴻海及聯電等上市櫃公司青睞，供應量累積超過上萬組。





▲澎湖縣府與在地養殖業者推出中秋節鮮魚禮盒。（圖／澎湖縣政府提供）