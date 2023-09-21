三代接力　東森集團總裁王令麟捐款回饋家鄉

記者趙禕/湖南報導

從祖父創校興學、到父親捐資重建，東森集團總裁王令麟今天再次到大陸湖南省長沙市望城區的望城一中簡文學校，接下祖、父輩的棒子，捐款人民幣100萬元給學校，讓更多故鄉孩子接受更好的教育；他並宣示未來將在湖南省開5000家東森自然美門店，支持故鄉人創業立業，成就人生。

望城一中簡文學校最早的前身是由東森集團總裁王令麟祖父王簡文在1945年創立的尚義小學，接下來的50年裡，學校經歷了更名和改制中學的轉變；1996年王令麟的父親王又曾捐資人民幣800萬元給學校擇址新建，並且改名為「簡文中學」。之後又合併了附近三所小學，並且和當地望城一中聯合辦學，學校再次更名為「望一簡文學校」。

▲幾經更名與改制的「望一簡文學校」，一進校門就是創校人王簡文先生的銅像。（圖／記者趙禕攝）

▼東森集團總裁王令麟一到校門口就收到學生獻花表達熱烈歡迎。（圖／記者趙禕攝）

▼為了歡迎東森集團總裁王令麟的到來，學校特別將記錄他祖父王簡文創校、父親王又增重建的歷史過程的展板搬到校門口向他介紹。（圖／記者趙禕攝）

▼為了歡迎東森集團總裁王令麟的到來，學校特別將記錄他祖父王簡文創校、父親王又增重建的歷史過程的展板搬到校門口向他介紹。（圖／記者趙禕攝）

▼參加捐贈儀式的學生們以熱烈掌聲迎接王令麟總裁，並熱情喊著「歡迎王爺爺」來表達他們的喜悅。（圖／記者趙禕攝）

雖然「望一簡文學校」全校師生只有王00多人，但是辦學成績在當地名列前茅！不但學生的畢業會考成績經常是當地之首，還培養出許多具備不同才藝的藝術和體育特長生，不少學生更在數理化等科學方面的競賽中分別拿下包括市級一等獎的好成績。

今天的捐款儀式由長沙市教育基金會授權望城區教育基金會秘書長李力行與東森集團總裁王令麟簽定捐贈協議書，王令麟總裁並將象徵人民幣100萬元的捐款授牌交給望一簡文學校校長張勇，張勇校長則向王令麟總裁贈送感謝牌匾表達校方的謝意。

▲在出席儀式的湖南省、長沙市和望城區各級政府領導及東森集團成員見證下，長沙市教育基金會授權望城區教育基金會秘書長李利行和東森集團總裁王令麟簽定捐贈協議書。（圖／記者趙禕攝）

▼東森集團總裁王令麟和望一簡文學校校長張勇互贈牌、匾。（圖／記者趙禕攝）

東森集團總裁王令麟在致辭時說：「望一簡文中學的前身是我爺爺創辦的『尚義小學』，我爺爺希望用教育幫助人改變人生；今年由我持續接力捐款作為老師升級和清寒學子獎學金，以示不忘祖父、父親立德樹人，教育報國的理想。湖南是我的家鄉，飲水思源，我相信奮鬥成就夢想，在大家的努力下，湖南必能培育優秀人才，帶動發展加速升級。」

▲東森集團總裁王令麟。（圖／記者趙禕攝）

望一簡文學校學生易竞男代表學生向王令麟總裁表達由衷的感謝和崇高的敬意，她說：「我和我的同學深知，正是因為您和家人的牽掛和幫助，我們才能在如此美麗的校園裡度過最快樂的童年時光；作為一名望城人，我們簡文學子一定銘記王爺爺的恩情，刻苦學習，全面發展，踐行『嚴謹、樸實、奉獻、進取』的校訓，努力成長為一名向上、向善、向陽的雷小鋒，長大後回報家鄉，回報社會，將這一份溫暖的善意傳遞下去！」她還向「王爺爺」介紹他們在學校裡生活、學習的情況。

▲聽著學生代表王蕾真情流露的感激之情，王令麟總裁也深表感動。（圖／記者趙禕攝）

▼望一簡文學校的學生們還每人寫了一張愛心小卡片，貼成滿滿大愛與小愛的愛心牆送給「王爺爺」。（圖／記者趙禕攝）

出席捐款儀式的湖南省政協常委、經科委副主任、十二屆市政協副主席彭繼球表示：「王令麟先生祖輩、父輩及本人三代心繫家鄉，體現中華民族致富思源的傳統美德和無私奉獻，也體現了王令麟先生的家國情懷和秉承遺志的大愛精神。衷心希望簡文中學學子們要銘記令麟先生的深情關愛，常懷感恩之心，將感激之情化為成才之志，以優異的成績和出色的表現回報社會各界的殷切期望。」

▲湖南省政協常委、經科委副主任、十二屆市政協副主席彭繼球。（圖／記者趙禕攝）

除了捐款助學之外，王令麟總裁也宣示東森集團旗下的東森自然美未來將在湖南省開設 5000 間店，創造2萬個工作機會，透過企業的力量培養青年楷模，讓有需要的青年人在東森的幫助下，從教育、工作、創業、致富，一路輔導，得到成就感，也得到富足的人生。

▲王令麟總裁宣示東森集團旗下的東森自然美將在湖南省開 5000 間店，創造2萬個工作機會，幫助家鄉的青年人開創富足的人生。（圖／記者趙禕攝）

▼捐款儀式後，王令麟總裁還到教室參觀學校上課的情況，。（圖／記者趙禕攝）