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大陸 大陸焦點 特派現場

用新科技、創造就業 東森要與社會共好向上

▲▼東森集團總裁王令麟 。（圖／記者趙禕攝）

▲東森集團總裁王令麟 。（圖／記者趙禕攝）

記者趙禕／湖南報導

連續舉辦15屆的兩岸「湘台會」是湖南省大型對台經貿文化交流合作盛會，在本屆活動的「海峽兩岸產業合作岳麓山論壇」上，東森集團總裁王令麟受邀從「培養學生一技之長，幫助學生融入社會」、「投入生技領域，為湖南的三高四新做出積極貢獻」、「創造就業創業機會，幫助青年成就美好人生」、「回饋社會，帶動經濟發展，讓社會共好向上發展」的角度，發表「把握『三高四新』機遇，實現湘台兩地高質量融合發展」的主旨演講。

祖籍湖南的王令麟總裁說，湖南人自古以來淳樸重義、勇敢愛社會、經世致用、自強不息，是地靈人傑的好地方；他也一直把杜甫「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」詩句裡寬闊的胸懷，做為經營企業秉持的信念。他向與會人員介紹，東森集團和大陸以及湖南省一直有密切的交流交往，東森自然美從1992年就深耕大陸市場，東森購物與湖南廣電也有深入的交流。

▲▼東森集團總裁王令麟 。（圖／記者趙禕攝）

▲總裁王令麟捐款100萬人民幣給「望一簡文學校」助學。（圖／記者趙禕攝）

昨天剛剛在家鄉湖南省長沙市望城區捐款人民幣100萬元給「望一簡文學校」助學的王令麟總裁表示，集團旗下東森自然美配合國家政策，積極推動校企產學合作，培訓學生職業技能，資助清寒家庭學生學習一技之長，並提供企業工作崗位優先錄用接受培訓的畢業生。

東森自然美已經和上海的三所大專院校達成合作意向，未來將持續幫助湖南的青年人才學習專業，積極融入湖南的發展大局，創立自己的事業，成家立業，得到成就感，也得到富足的人生。

▲▼ 自然美 。（圖／記者趙禕攝）

▲東森自然美位於上海奉賢工廠。（圖／記者趙禕攝）

王令麟總裁表示，東森自然美自1972年創立以來，一直為全球美容專業SPA中心的消費者提供服務，生技研發中心積極開發尖端成分及配方，品牌和產品更在全球贏得各種獎項肯定。社會已經進入熟齡時代，對於健康、美麗的需求提升，人們想要延長壽命、更要過得健康、要活得美，這將是未來重要的產業，需要好的商業模式。結合「生物科技」、「AI創新技術」，東森致力投入這個健康、美麗的「生技領域」，設立研發中心研發產品，佈建線上線下通路，結合AI科技服務消費者，希望未來也能為湖南的三高四新做出積極貢獻。

王總裁在致辭的時候再次宣示，已經投資3億5千萬元在上海奉賢區建設新工廠的東森自然美，還要再投資1億元把上海企業大樓及奉賢生技工廠轉型成觀光工廠及人才訓練中心；未來五年將在全國每年新增5000家門店，預計每年新增就業機會超過25,000個工作崗位；到2028年，年營業將達到100億元以上。僅僅在湖南就計劃開設5000間店，創造2萬個工作機會來回饋家鄉。

王令麟表示，企業除了賺錢，更要讓員工過得好、讓消費者得利，回饋社會，帶動經濟發展，用「共好精神」與社會共同向上發展。

王令麟總裁表示，只有持續促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合，才是兩岸人民真正的福祉；東森集團將從企業文化裡深耕，讓企業裡的兩岸員工在共同的宏圖和願景下團結一心、攜手共進，在企業裡建立水乳交融的兄弟情，更將這樣的情誼帶回家庭、帶進鄰里、帶到社會，讓兩岸民眾的心走的更近，也帶領台灣的年輕人到內地，實現兩岸年輕人才交流。

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