暗酸郭台銘！呂秀蓮：選總統別自認「大老闆」　莫騙票找女性搭檔

▲呂秀蓮今天晚間出席和平基金會募款餐會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘與資深藝人賴佩霞搭檔，展開連署爭取獨立參選資格。副總統呂秀蓮今（21日）受訪時意有所指地說，要領導國家的人不要以為自己是「大老闆」，所有人都要聽話，且不應為了騙女性的票，就找女性來「裝飾」，就好像有人說要爭取青年選票，找一些年輕人「嘻嘻哈哈」，這非常無聊。

呂秀蓮曾經批評郭台銘「只知道賺錢，連《憲法》都不懂」，她今天晚間出席和平基金會募款餐會前受訪表示，她認為，台灣辛苦了這麼久，已經變成了一個民主法治的國家，任何要領導國家的人，不要以為自己是大老闆，所有人都要聽他的話。

呂秀蓮直言，民主國家的總統是人民的公僕，《憲法》是統治者與被統治者之間的契約，她認為，所有的總統候選人（參選人）都須遵照《憲法》，不過，現在有些候選人對《憲法》完全不清楚，這是很危險的，如果能夠找到一個非常了解《憲法》、補他不足的人做副手會更好。

媒體追問，現在4位總統參選人都鎖定延攬女性作為副手？呂秀蓮表示，她要強調，過去不准女性擔任要職是不平等，現在卻要拿女性來「裝飾」，這是假平等，不要為了騙取女性的選票，就找一個女性的搭檔。

呂秀蓮強調，台灣女性選民的頭腦是很清楚的、水準是很高的，不要再用「假平等」來欺騙，應該要在乎的是，總統候選人有其專業特長，可是其也有所缺失的，副總統候選人應該就是補總統候選人的不足，應該從專業素養來判斷是否是好的候選人，「不要再拿女性來充數」，以為這樣就可以爭取女性的票。

呂秀蓮酸說，就好像有些人說要爭取年輕人的票，就找一些年輕人來「嘻嘻哈哈」，她認為這非常的無聊，做總統就要有總統的樣子，要找誰當副總統，應該是來補其不足，台灣的內政與外交當前面對空前的挑戰與危機，希望選出最好的人，這將是全民之福。