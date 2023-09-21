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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

法官要當事人合意停止訴訟竟忘記交接！法評會建請警告

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法官工作交接有疏漏，導致當事人權益受損，法官評鑑委員會決議送交人審會議處。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北地院李姓法官日前審理一起民事賠償案件時，主動要求雙方當事人先合意停止訴訟程序4個月，之後會請書記官提醒當事人具狀續行訴訟。不過之後案件更換承審法官時，竟漏未交接，導致接手的法官認為本案已經撤回，終結訴訟。當事人提出法官評鑑，法官評鑑委員會21日決議，將該名法官送交司法院人事審議委員會議處，並建請警告處分。本案為罕見的當事人請求對法官個案評鑑成功的案例。

根據司法院提供的資料，李姓法官承辦臺灣新北地方法院111年度板簡字某侵權行為損害賠償事件，案件於2022年7月19日開庭，當時雖記明筆錄，稱雙方合意停止訴訟程序4個月，且案件如於4個月內不續行訴訟者，視為撤回起訴。不過當庭勘驗法庭錄音後，原來是法官主動對當事人要求雙方合意停止訴訟程序，還強調「書記官會打電話給你」、「書記官請你做的事情你就照辦」。

不過李法官事後因為職務調整，將本案交由另名法官審理，但卻忘記交接這些事情。新的承審法官認為本案經過多時未續行訴訟程序，「視為撤回起訴」，因此將本案駁回。當事人發現案件遭駁回後，非常不滿，向法官評鑑委員會提出個案評鑑，法評會於21日做出決議。

法評會認為「受評鑑法官主動促使兩造合意停止訴訟程序，卻未依職權當庭向請求人解明合意停止訴訟程序後『4個月內不續行訴訟視為撤回起訴』之法律效果，顯未善盡妥適之訴訟照料義務。」「受評鑑法官既主動促使兩造合意停止訴訟程序，並告知請求人會請書記官電話聯繫遞狀續行訴訟事宜...其所為顯然辜負請求人對受評鑑法官之信賴，亦有違其對當事人之當庭諭知。」

法評會也說，本案「需重行起訴並繳納裁判費，再度花費相當之勞力、時間重啟訴訟程序，對於請求人訴訟權之行使及程序保障，顯然有重大之影響，且無故增加當事人不合理之負擔。」「受評鑑法官之行為，顯已損及人民對司法之信賴及增加當事人不合理之負擔。」最後法評會決議將李法官送司法院人事審議委員會議處，並建請警告處分；至於當事人認為李法官辦案遲延部分，法評會不付評鑑。

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