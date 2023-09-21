百億大亨朱國榮棄保5億偷渡潛逃　警方晚4天才通報

記者黃翊婷／綜合報導

台灣國寶集團、龍邦集團實際負責人朱國榮，因涉嫌炒股、內線交易遭法院判刑，同時限制出境、出海，交保金額高達5億元。沒想到近日卻傳出，朱國榮疑似棄保潛逃至菲律賓，警方卻晚了4天才向法院通報，掀起各界熱議。

▲朱國榮疑似搭乘遊艇潛逃至菲律賓。（資料照／記者吳銘峯攝）

朱國榮原名朱子昭，為中國廣州人，27歲時偷渡到澳門並犯下持槍搶運鈔車案件，造成護鈔保全傷亡，接著輾轉前往香港經營珠寶生意，再移民到台灣並取得我國國籍。然而，朱國榮身為台灣國寶集團、龍邦集團實際負責人，卻涉嫌炒作龍邦股票、涉入台灣人壽保險內線交易案，日前遭高等法院判刑8年、16年，全案上訴至最高法院審理，原本最高法院將在今日（21日）下午4時開庭，他卻在開庭之前「人間蒸發」。

朱國榮9月7日前往住家附近的信義警分局三張犁派出所簽到，隔日應當簽到，人卻沒有出現，警方直到12日深夜11時才向法院通報。消息傳開後，掀起各界熱議。

刑事局國際科表示，朱國榮目前並無出境紀錄，研判可能是搭遊艇偷渡出境。傳聞朱國榮潛逃的目的地是菲律賓，但現階段尚無法證實，警方已成立專案小組全力查緝當中。

而關於外界質疑朱國榮棄保潛逃，法院當初為何不使用電子監控設備一事，高等法院澄清，金融案件的被告通常無即時性危險，若未羈押，一般以鉅額交保、限制出境、定時到派出所報到等方式處分，很少實施電子監控。