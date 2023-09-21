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台南長榮中學歡慶138週年校慶　校運會熱力四射活力十足

▲台南市長榮中學在大禮堂舉辦創校138週年校慶感恩禮拜活動，由許德勝校長主持，並感謝校友楊豊明及知名藝術家蔡漁老師的捐贈。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南市長榮中學舉辦創校138週年校慶活動，籃球場舉行校慶運動週決賽，校園熱力四射、活力十足。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長榮中學於21日上午10時許，在大禮堂舉辦創校138週年校慶感恩禮拜活動，由許德勝校長主持，邀請台灣基督長老教會總會、資深校友、家長會、民意代表及各界教育賢達與會，典禮後隨即於籃球場舉行校慶運動週決賽，校園熱力四射、活力十足。

▲台南市長榮中學在大禮堂舉辦創校138週年校慶感恩禮拜活動，由許德勝校長主持，並感謝校友楊豊明及知名藝術家蔡漁老師的捐贈。（圖／記者林東良攝，下同）

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校慶感恩禮拜由台灣基督長老教會總會議長彭志鴻牧師擔任主禮，並以「上帝眼中的好領袖」為主題，勉勵學生以謙卑的心待人處事，以無畏的心勇往直前。新任董事長陳信良牧師，以長榮中學大家長的身份，和所有來賓一同慶賀長中138年生日的同時，期望可以在長榮中學百多年的歷史中，帶來不同的希望與未來。

典禮中邀請家長會總會長劉又誠先生，頒發表揚20位資深同仁，感謝同仁們為長中及學生的付出與奉獻，希望同仁們在教育領域中繼續發揮專長，引導長中學子在學習的道路找到方向與目標。

▲台南市長榮中學在大禮堂舉辦創校138週年校慶感恩禮拜活動，由許德勝校長主持，並感謝校友楊豊明及知名藝術家蔡漁老師的捐贈。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南市長榮中學在大禮堂舉辦創校138週年校慶感恩禮拜活動，由許德勝校長主持，並感謝校友楊豊明及知名藝術家蔡漁老師的捐贈。（圖／記者林東良攝，下同）

今年長榮中學校慶感恩禮拜中，特別安排了一場別具生面的感恩受贈儀式，感謝校友楊豊明先生及知名藝術家蔡漁老師的捐贈；校友楊豊明先生長期資助長中網球代表隊，看到學生為了比賽的練習，奔波於球場與學校間，相當不捨，因此捐贈七人座汽車一輛，還不時充當司機，接送學生，讓網球代表隊的學生感受到楊伯伯的愛，將更努力為校為國爭取榮耀。知名藝術家，有安平才女之稱的蔡漁老師，在一次入校參訪中，體驗長榮中學對各類教育館藏的用心，無私捐贈與丈夫康世浩先生收藏多年，最珍愛的各式化石共73件，希望藉由這些化石，豐富學生的學習，建置更多探究實作的機會。長榮中學的教育館藏資源豐沛，除了化石館外，還有貝類館、蝴蝶館、礦石館、歷史文物館、校史館及林茂生紀念館，歡迎各界預約參觀。

▲台南市長榮中學在大禮堂舉辦創校138週年校慶感恩禮拜活動，由許德勝校長主持，並感謝校友楊豊明及知名藝術家蔡漁老師的捐贈。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南市長榮中學在大禮堂舉辦創校138週年校慶感恩禮拜活動，由許德勝校長主持，並感謝校友楊豊明及知名藝術家蔡漁老師的捐贈。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南市長榮中學在大禮堂舉辦創校138週年校慶感恩禮拜活動，由許德勝校長主持，並感謝校友楊豊明及知名藝術家蔡漁老師的捐贈。（圖／記者林東良攝，下同）

校長許德勝期盼師生們共同努力、期待董事會、校友們、家長們鼎力支持，讓長榮中學這所百年名校永續為台灣的教育付出奉獻。

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