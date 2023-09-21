拿榔頭敲中校頭！海軍中士班長殺人未遂遭聲押　6萬交保

▲高雄海軍新兵訓練中心傳出中士拿榔頭打中校事件 。（資料照／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄海軍新兵訓練中心一名楊姓中士教育班長，18日晚間疑遭張姓中校指正電燈未關閉，情緒失控拿榔頭猛敲中校頭部，導致中校送醫急救後縫合9針，楊姓中士也被移送高雄憲兵隊偵辦，憲兵隊偵訊後將楊男解送地檢署進行複訊，檢察官訊後依殺人未遂罪嫌向法院聲請羈押，法官審理後諭知以6萬元交保。

楊姓中士於18日晚間10時22分，疑因不滿該大隊大隊長張姓中校指正鍋爐間電燈未關閉，導致情緒失控，於中隊安官桌拿榔頭敲擊張姓中校頭部，單位旋即由輔導長陪同張姓中校至醫院急診，經診斷張姓中校頭部縫合9針，無腦震盪。楊姓中士19日被移送高雄憲兵隊偵辦。

軍方指出，所屬海軍新兵訓練中心楊姓中士疑涉「違反部屬職責罪」，教準部已將楊姓中士移送憲兵隊，並通知家屬知悉，續按「刑懲併行」原則，依規定核予適懲，以正綱紀。

憲兵隊在昨日報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，經檢察官李侃穎訊問後，認為楊姓中士涉犯刑法第271條第1、2項之殺人未遂罪、陸海空軍刑法第49條第1項對長官施強暴罪等犯罪嫌疑重大，所涉為最輕本刑5年以上重罪，有反覆實施之虞，且犯行嚴重破壞部隊紀律與領導統御，顯已妨害軍事安全，因此向橋頭地方法院聲請羈押，經法院諭知以6萬元交保並限制住居。