「台版柬埔寨」棄屍男開庭淚求想陪小孩　7萬交保竟落跑了

▲「台版柬埔寨」涉遺棄屍體「棄屍組」潘依凡因認罪交保，法院上月開庭他未到庭，法院日前裁定沒收7萬元具保金。（資料圖／ETtoday記者翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

「台版柬埔寨」求職詐騙釀3人死亡，負責黃女、林男屍體遺棄的「棄屍組」邱宏儒、潘依凡共5人均認罪，今年2月法院開庭時，潘男更痛哭求交保說「我有8歲兒子，最近剛開學真的很想陪伴」法官裁定交保。然而，上月法院再開庭，潘男神隱經拘提無著，合議庭認他已逃匿，裁定保證金7萬元沒收。

今年2月13日「棄屍組」法院首開庭，40歲潘依凡認罪向法官說，案發時蔡智帆問他要不要賺錢，更稱「只需要開車載東西去丟」。他到了桃園據點看到很多人被囚嚇壞，地板上已有一具一體用太空包裝好，另一具躺在地上的，不知道是不是屍體，而他全程都站在旁邊，是由現場的人員將遺體裝袋。

更痛哭求交保說，爸媽都去世，家裡欠很多錢，現在8歲大的孩子是由自己手足幫忙照顧，最近開學，他真的很想出去陪孩子；法官則回他，當初棄屍時，就要想到必須負刑責，未來入獄服刑也會損失陪孩子的時光，為何做壞事沒有想到會有如此後果。

3月27日合議庭認「棄屍組」5嫌坦承犯行裁定具保，潘依凡則以7萬元交保獲自由。然而，法院今年8月23日行審理程序時，蔡智帆、葉智升、邱宏儒均乖乖到庭，僅有潘未出現，經撥打潘姓具保人手機為空號、潘的手機號碼則停話。

法院只好使用強制力，請司法警察執行拘提仍未著，經查潘依帆也並無在監在押導致不能到庭情形，足認他顯已逃匿，故裁定沒收7萬元保證金。