過期進口蛋全民買單！新黨赴農業部討國賠　要求賠償每人17元

▲不滿過期進口蛋要全民買單，新黨赴農業部抗議。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

儘管前農業部長陳吉仲已卸任，新黨桃園立委參選人游智彬今（21日）到農業部抗議，批評陳吉仲錯誤的進口蛋政策導致爭議不休，高達5402萬顆過期蛋待銷毀，浪費公帑4億元，對此，新黨將提出國家賠償，要求農業部負起損害賠償責任，賠償全民每人17元。

游智彬今在農業部前召開記者會，他痛批，為解決台灣缺蛋，蔡政府不僅進口大量進口雞蛋應急慢半拍，且因天氣轉熱、學校放暑假等原因雞蛋需求量下降，政府估計錯誤，造成5402萬顆雞蛋的耗損與待銷毀，占了所有進口蛋總量的37%，顯然農業部所說「建立滾動安全庫存」機制完全失靈。

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游智彬表示，農業部先前在記者會上信誓旦旦說「進口蛋有效期標示無誤」，卻遭稽查出日期錯標導致下架；後來又說「雞蛋塗蠟噴膜可延長保存期限」，食藥署卻出面打臉，說明雞蛋進口至台灣洗選後未再塗蠟，荒腔走板的雞蛋政策，要如何讓台灣人民相信政府？

游智彬指出，農業部未明確掌控進口雞蛋數量，導致雞蛋過期須花費2億元用來銷毀5170萬顆到期雞蛋，台灣人民的權益已遭到嚴重損害，依專業人士估算雞蛋、稅金、處理費加上倉儲費至少需多花4億元，依據《國家賠償法》向農業部提出國賠，要求農業部應賠償全台灣每人17元，今天把「國賠請求書」遞交給農業部官員。