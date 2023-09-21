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這段區間測速「僅700公尺」被酸爆！內行曝原因：不是為了抓超速

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲網友發現區間測速僅700公尺。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者朱祖儀／綜合報導

為了避免駕駛車速過快，政府在某些路段設置了測速照相或是區間測速。但一名網友近來發現，有一處的區間測速特別短，只有700公尺，不禁想問「測速的意義何在？人民納稅的錢這樣用！」文章曝光後引發討論，但也有人指出，這其實有背後含意。

原PO在臉書「爆料公社」分享照片，看到有一處的區間測速照相範圍是「從16.2K至16.9K區間測速終點」，只有短短的700公尺。他對此相當不滿，表示「花了好幾百萬的區間測速設備，然後只測700公尺，這測速的意義何在？人民納稅的錢這樣用！」且認為用固定式的應該比較省錢。

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不少人看到後也開酸，「放心，這個測試完成後，每個紅綠燈間隔都可以安裝區間測速了」、「可以有無數罰單可賺」、「全台縣市政府，現在就靠區間測速，科技執法，標線亂畫，檢舉爛人，發大財」、「建設撈一波，罰款一波，以後如果拆除又一波」。

但也有網友不以為意表示，「區間7公里才痛苦，700公尺我可以接受」、「速戰速決的概念，沒毛病啊」、「區間短不香嗎！全段測比較開心嗎？」「你看到馬上加速到200就有意義了」、「高速公路最好也裝區間測速」、「我寧願區間測短一點」。

另外，有眼尖網友認出該路段，「這段路應該是苗栗三義了」、「這支測速的目的不是為了抓超速車禍，是怕開太快撞死石虎，你們還應該感謝市府警察局沒把限速設為20」、「這支是苗栗縣警察局設的，目的是防止石虎路殺車禍」、「苗栗的140縣道對吧？那是分段，這只是其中一段，其它段你都超速了」、「三義往卓蘭方向」。

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