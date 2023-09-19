鍾東錦赴陸協商「短期內文旦難解禁」　苗漢意向書助推其他農產　

▲農糧署推出「十大產區產銷履歷拾柚文旦禮盒」。（圖／農糧署提供）

記者任以芳／武漢報導

去年八月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，大陸方面祭出一連串反制措施，暫停對台出口天然砂，以及禁止台灣輸出柑橘類、竹莢魚、白帶魚等產品。苗栗縣長鍾東錦今（19）日出席第十七屆武漢台灣周，談及柑橘何時解禁？他坦言，文旦重新輸陸短期內還是沒辦法，此行也向陸方協調，盡快解禁柑橘類。雙方也簽署「苗漢」意向書，推廣其他特產芋頭、東方美人茶等產品，不過最快明年才能推動。

去年8月大陸海關總署，以「防範風險」為由，公告依據大陸相關法律法規和標準，自2022年8月3日起暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸，原本不在名單內的文旦也列入其中，衝擊農產市場。根據資料顯示，台南麻豆文旦大約有1成外銷，這幾年也銷往日本、加拿大、馬來西亞、汶萊等國，大陸卻是最大市場。

大陸柑橘類禁令持續一年多，如今又到中秋佳節吃柚子時間，苗栗縣長鍾東錦此行參加武漢台灣周，是否與大陸方面協商盡快「解禁」台灣柑橘類，重新輸陸？

鍾東錦首先直言，「文旦短期內應該是沒有辦法了，我們講話一定要很實在。」

▲苗栗縣長鍾東錦直言，大陸方面短期內很難解除台灣文旦「禁令」。（圖／記者任以芳攝）

由於文旦也列入柑橘類項目，很難單獨「解禁」。鍾東錦也指出，「我們不能強人所難，會繼續協商，大陸方面也表達盡量協助海關能不能『解禁』柑橘類。」

他也進一步表示，今年苗栗縣政府努力協助生產文旦的鄉鎮，媒介給台灣企業界熱情參與購買，畢竟文旦在台灣是中秋節的最佳的水果。

少了文旦銷陸訂單，台灣與大陸農產品合作有其他可能性？鍾東錦透露，昨天18日有簽署「苗漢」（苗栗武漢）意向書，最快雙方明年合作，希望其他方面困難也一起排除，也會注意「自己的生產的水果品質要更好。」

鍾東錦指出，「苗栗盛產的水果消費的人口沒有那麼多了，如果可以跟湖北省合作，相信會增加銷售量，讓農民在銷售比較不用擔憂。如今簽意向書，苗栗負責大力推廣，技術上也可以和陸方再交流。」

他也說，苗栗水果不只有文旦，還有芋頭、東方美人茶，貓裏紅茶，主要希望雙方可以開展農業合作，再加上休閒農業。此行有參訪武漢的休閒農業，做的比台灣更好，很多地方也值得參考學習。

根據農糧署資料顯示，台灣近6年來，文旦柚出口到大陸，從2000多公噸增加到3000多公噸，2021年銷往大陸市場是4821公噸，目前被「暫停」輸陸，所有銷量轉為內需市場。