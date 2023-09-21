　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3天6萬通電話「終於訂到名店蛋黃酥」　1500顆金磚鋪地超狂畫面曝

▲▼ 。（圖／蔡女提供）

▲蔡女出動全家族訂購的1500顆彰化名店蛋黃酥終於到貨。（圖／蔡女提供）

記者白珈陽／台中報導 

中秋節將至，台中市民蔡姓女子為搶購彰化知名的不二坊蛋黃酥，上月中出動所有家族成員，以15支手機瘋狂預定，耗費2天半打了將近6萬通電話，結果是讀大班的姪子「意外」撥通電話，終於順利訂到1500顆蛋黃酥。蔡女前天終於如願取貨，超多盒排列在家中地板宛如「蛋黃酥黃金地磚」，超狂超壯觀。

彰化知名蛋黃酥名店不二坊今年公告8月16日上午9時開放預訂，蔡女第一天就動員10多名家族成員，用15支手機以APP自動重撥，打了將近2天半、撥出近6萬通電話，終於在18日打通電話，一口氣下訂1500顆蛋黃酥，作為中秋送禮給親朋好友之用。 

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／蔡女提供）

▲滿滿的蛋黃酥排放在客廳，彷彿鋪了一層「蛋黃酥黃金地磚」。（圖／蔡女提供）

蔡女接受媒體訪問指出，前2天打電話都沒有成功，直到第3天，就讀幼兒園大班的姪子下課，回家幫忙打了10分鐘電話，結果突然打通，「打通的那一剎那，大家反而突然傻眼，全都安靜了下來」，回過神來，趕快把握機會下訂1500顆，總共花了7萬5000元。

前天蛋黃酥終於到貨，蔡女將滿滿的蛋黃酥排放在客廳，家裡彷彿鋪了一層「蛋黃酥黃金地磚」，還讓最大功臣姪子跟戰利品一起合照。她將照片發送親友群組，家族成員都覺得辛苦有了代價，而且能品嘗到超難訂的蛋黃酥，「是中秋節最能拿來說嘴的事」。

蔡女說，送禮就是要送到心坎裡，所以才願意花這麼大的功夫，訂彰化知名的蛋黃酥店家，她也感嘆搶蛋黃酥好比打仗，全家出動打了6萬通，終於成功。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
李昂再點蔣萬安！「給我們博愛座的使用方式」
6萬通電話「訂名店蛋黃酥」！　1500顆鋪地超狂畫面曝
快訊／簽投降承諾書宣誓效忠　陸軍上校淪共諜判7年半
三大電信iPhone 15首賣優惠全出爐！　最高折3萬500
川普長子發文宣布「父親過世」　發言人急回應
快訊／「德東飆車王」撞死人嗆：重判就安樂死！　判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「中秋連假天氣差」雨區出爐！熱帶低壓成颱風趨勢曝

「該拿掉博愛座了！」　羅友志稱老嬰變多：勞累程度看得出來嗎

聽中央的反觸法！台中新德貿聲明「受委託單位指示標示資訊」

疫後中秋節恐現報復性烤肉潮　營養師分享健康烤肉5項指南

太魯閣事故車廂3階段清理完畢！35件遺物已公告、遺骸去處曝

失望炸雞桶！他喊好市多1經典完勝　醬汁也神：煮麵炒飯超好吃

賴品妤深夜突收「外送鐵板燒」　結局神展開！釣出一票藍勾勾

3天6萬通電話「終於訂到名店蛋黃酥」　1500顆金磚鋪地超狂畫面曝

指示業者「進口蛋標台灣」　農業部坦承督導不周致歉

快訊／國家警報響！921防災日「地震速報演練」　10點還有海嘯測試

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

毛炸！腳踏車空轉往前騎　詭異15秒監視器全錄下

瑞芳「11人遭蜂螫」釀4重傷　2男OHCA警消急扛下山治療

「中秋連假天氣差」雨區出爐！熱帶低壓成颱風趨勢曝

「該拿掉博愛座了！」　羅友志稱老嬰變多：勞累程度看得出來嗎

聽中央的反觸法！台中新德貿聲明「受委託單位指示標示資訊」

疫後中秋節恐現報復性烤肉潮　營養師分享健康烤肉5項指南

太魯閣事故車廂3階段清理完畢！35件遺物已公告、遺骸去處曝

失望炸雞桶！他喊好市多1經典完勝　醬汁也神：煮麵炒飯超好吃

賴品妤深夜突收「外送鐵板燒」　結局神展開！釣出一票藍勾勾

3天6萬通電話「終於訂到名店蛋黃酥」　1500顆金磚鋪地超狂畫面曝

指示業者「進口蛋標台灣」　農業部坦承督導不周致歉

快訊／國家警報響！921防災日「地震速報演練」　10點還有海嘯測試

舊金山僑胞扮三軍儀隊大進場　侯友宜：我贏對手都是破歷史紀錄

狼主任下整瓶「F水」迷昏嫩妹　嘴唇泛紫昏迷23小時險死

黃國昌再咬圖利金主　鄭文燦：烏賊大戰救不了高虹安

德東飆車王奪命判4年！　死者女兒煎熬曝心聲：判決像是止痛藥

「中秋連假天氣差」雨區出爐！熱帶低壓成颱風趨勢曝

今夏最甜《我的幸福婚約》第二季製作確定！奇幻浪漫物語大好評

立院衛環會召委擬禮讓民眾黨吳欣盈　曾銘宗：藍白合會水到渠成

許瑋甯整理外公遺物　發現隨身錢包「塞著小紙條」一打開看哭了

妻揪友啪啪10多次　人夫「忍耐2年」1原因仍告贏

台中2蛋商「進口蛋標示台灣蛋」　中檢列他字案調查

生活熱門新聞

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

威力彩頭獎衝7.2億　3生肖鴻運駕到

最壞身教！土城母子攻擊「公園阿伯」：你先動手的

比跑步還有用！醫師曝「這種運動」最能降血壓

國家警報響！921地震速報演練

秋老虎飆36℃　明起有雨到中秋

幼童染RSV「咳到吐」　醫師：有2症狀要轉大醫院

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

蔬果行誤賣「毒地瓜」！老闆娘3點道歉被罵翻

入秋首波東北風到　明起7地區整天有雨

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

更多熱門

相關新聞

營養師分享中秋健康烤肉指南

營養師分享中秋健康烤肉指南

疫情趨緩加上中秋佳節到來，許多民眾已等不及要在中秋節大啖烤肉、月餅配啤酒，殊不知同時也吃進過多熱量、油脂及鹽份；營養師建議，烤肉食材應選擇低脂、低鹽與原型食物，適量享用才不會造成身體負擔。

中秋大餐下肚「腸胃大塞車」　醫2招解脹氣

中秋大餐下肚「腸胃大塞車」　醫2招解脹氣

兒學校作品還原胖貓　備註超爆笑

兒學校作品還原胖貓　備註超爆笑

「中秋必烤」他點名1食材：沒看過不烤它的

「中秋必烤」他點名1食材：沒看過不烤它的

台東縣海岸線區志工暖送月餅助24戶

台東縣海岸線區志工暖送月餅助24戶

關鍵字：

蛋黃酥中秋節搶購訂購彰化名店

讀者迴響

熱門新聞

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

好味小姐心碎宣布YT、Podcast節目停更

中信啦啦隊女神結婚！老公是南台灣最帥建商二代

Stray Kids出車禍！3成員在車上「急就醫檢查」

威力彩頭獎衝7.2億　3生肖鴻運駕到

最壞身教！土城母子攻擊「公園阿伯」：你先動手的

更多

最夯影音

更多
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚
三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面