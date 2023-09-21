3天6萬通電話「終於訂到名店蛋黃酥」　1500顆金磚鋪地超狂畫面曝

▲蔡女出動全家族訂購的1500顆彰化名店蛋黃酥終於到貨。（圖／蔡女提供）

記者白珈陽／台中報導

中秋節將至，台中市民蔡姓女子為搶購彰化知名的不二坊蛋黃酥，上月中出動所有家族成員，以15支手機瘋狂預定，耗費2天半打了將近6萬通電話，結果是讀大班的姪子「意外」撥通電話，終於順利訂到1500顆蛋黃酥。蔡女前天終於如願取貨，超多盒排列在家中地板宛如「蛋黃酥黃金地磚」，超狂超壯觀。

彰化知名蛋黃酥名店不二坊今年公告8月16日上午9時開放預訂，蔡女第一天就動員10多名家族成員，用15支手機以APP自動重撥，打了將近2天半、撥出近6萬通電話，終於在18日打通電話，一口氣下訂1500顆蛋黃酥，作為中秋送禮給親朋好友之用。

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▲滿滿的蛋黃酥排放在客廳，彷彿鋪了一層「蛋黃酥黃金地磚」。（圖／蔡女提供）

蔡女接受媒體訪問指出，前2天打電話都沒有成功，直到第3天，就讀幼兒園大班的姪子下課，回家幫忙打了10分鐘電話，結果突然打通，「打通的那一剎那，大家反而突然傻眼，全都安靜了下來」，回過神來，趕快把握機會下訂1500顆，總共花了7萬5000元。

前天蛋黃酥終於到貨，蔡女將滿滿的蛋黃酥排放在客廳，家裡彷彿鋪了一層「蛋黃酥黃金地磚」，還讓最大功臣姪子跟戰利品一起合照。她將照片發送親友群組，家族成員都覺得辛苦有了代價，而且能品嘗到超難訂的蛋黃酥，「是中秋節最能拿來說嘴的事」。

蔡女說，送禮就是要送到心坎裡，所以才願意花這麼大的功夫，訂彰化知名的蛋黃酥店家，她也感嘆搶蛋黃酥好比打仗，全家出動打了6萬通，終於成功。