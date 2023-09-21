疫後中秋節恐現報復性烤肉潮　營養師分享健康烤肉5項指南

▲烤肉示意圖。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

疫情趨緩加上中秋佳節到來，許多民眾已等不及要在中秋節大啖烤肉、月餅配啤酒，殊不知同時也吃進過多熱量、油脂及鹽份；營養師建議，烤肉食材應選擇低脂、低鹽與原型食物，適量享用才不會造成身體負擔。

衛福部南投醫院營養師陳佳祺提醒民眾，只要把握「多蔬菜、少高油、注意鈉含量、適度烤炙以及適量少負擔」等原則，就能安心賞月、享受美食，並提供下列5個指南：

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1.優先選擇蔬菜食材：蔬菜富含膳食纖維、類黃酮與多酚化合物等植化素，可多選用當季玉米筍、甜椒、香菇、筊白筍、絲瓜等，減少健康危害；2.減少高油脂食材，如五花肉、雞皮、培根、香腸、熱狗、內臟等，避免攝入過多熱量和飽和脂肪，而油脂滴入炭火中，也會產出較多具致癌風險的多環芳香烴化合物（PAHs），應儘量選用豆干、瘦肉、去皮雞肉、魚肉、帶殼海鮮等低脂食材。

3.注意鈉含量：醃製品、加工製品、調味料與烤肉醬皆為高鈉製品，需注意食用量；4.控制食物燒烤時間：長時間高溫炭燒會使食物易焦或吸收過多燻煙，建議食物儘量切薄，亦可將較難熟食材先燙或微波過，以降低燒烤時間、避免食物烤不熟即下肚造成腹瀉問題，或利用電烤盤及瓦斯烤盤，簡單快速、食材易熟，亦可減少不完全燃燒產生的多環芳香烴化合物。

5.適量少負擔：中秋佳節各大賣場與購物平台常祭出組合優惠，但購買過量則亦致食材重複冷凍解凍，保存不當而造成腐敗；陳佳祺建議民眾不僅烤肉要適量享用，食材也要適量採買，才能減少對荷包與健康的負擔。