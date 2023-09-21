無線電聊到爆氣！2大車學長貨不送了　「釘孤枝」沒武德場面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港區兩名大車駕駛在開車途中用無線電頻道聊天，沒想到疑因搶頻道插話，發生口角衝突，2人就相約在小港漁港旁單挑，約定結果自行負責不報案。結果其中一名駕駛不甘落下風，當場報警處理，警方獲報火速到場控制場面，將兩人以傷害、社維法函送偵辦。

▲無線電聊到爆氣！2大車學長貨不送了，互嗆「釘孤枝」衝突場面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，兩名大車駕駛分別為64歲黃姓男子、49歲孫姓男子，於15日9時許，皆在送貨途中，當時黃男正與另一名司機以無線電頻道聊天，孫男突搶頻道插話，黃男就回嗆他要優先發話，沒想到孫男就暴怒狂飆三字經辱罵黃男。

▲無線電聊到爆氣！2大車學長貨不送了，互嗆「釘孤枝」衝突場面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

雙方在無線電頻道大起爭執，約定在小港漁港旁單挑，結果自行負責不報警、不提告。兩人抵達地點後，孫男不敵黃男，不甘受辱竟反悔當場報警。

警方獲報後到場迅速將兩人拉開距離、控制場面，協助排解衝突。孫男事後到小港所對黃男提出傷害告訴，警方受理後，於9月18日通知孫、黃兩位司機到案說明，雙方互提傷害告訴。全案詢後以傷害案、社會秩序維護法將兩人依法函送偵辦。